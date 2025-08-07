Un acuerdo histórico: ESPN adquiere NFL Network y cede el 10% de su propiedad a la liga

Un movimiento que podría redefinir el panorama de la televisión deportiva en Estados Unidos. La cadena ESPN, en una alianza sin precedentes con la National Football League (NFL), ha llegado a un acuerdo para adquirir los activos mediáticos más importantes de la liga.

Este pacto no solo fortalece la relación entre ambas entidades, sino que también establece un nuevo modelo de negocio en la industria.

El acuerdo, aún en fase preliminar, marca el fin de la independencia de la NFL Network, que pasará a formar parte del vasto imperio mediático de ESPN. La transacción no se limita a este canal, sino que incluye también otras plataformas clave que son fundamentales para los aficionados al fútbol americano.

La alianza NFL-ESPN le daría posiciones posiciones estratégicas a ambos monstruos de la industria deportiva. Crédito: Shutterstock

Los términos clave del nuevo acuerdo

Los detalles del pacto demuestran la ambición de ESPN por consolidar su dominio en la cobertura de la NFL:

Adquisición de Plataformas: ESPN se hará con la totalidad de NFL Network , el canal oficial de la liga, así como con el popular juego en línea NFL Fantasy .

ESPN se hará con la totalidad de , el canal oficial de la liga, así como con el popular juego en línea . Derechos de Distribución de RedZone: Un punto crucial del acuerdo es que ESPN obtendrá los derechos para la distribución del aclamado canal RedZone para los operadores de cable y satélite, una exclusividad que hasta ahora era clave para la liga.

Un punto crucial del acuerdo es que ESPN obtendrá los derechos para la distribución del aclamado canal para los operadores de cable y satélite, una exclusividad que hasta ahora era clave para la liga. Participación Accionaria para la NFL: A cambio de ceder estos valiosos activos, la NFL recibirá una participación accionaria del 10% en ESPN. Este movimiento convierte a la liga en socia de la cadena, alineando sus intereses financieros de una manera nunca antes vista.

Esta histórica colaboración señala una nueva era en la que las ligas deportivas y las cadenas de televisión trabajan mano a mano, compartiendo tanto los beneficios como los riesgos. La adquisición de la NFL Network por parte de ESPN podría cambiar la forma en que los aficionados consumen el fútbol americano, consolidando la oferta en una única plataforma dominante.

Sigue leyendo:

Pistolero de Nueva York que atacó sede de la NFL tenía antecedentes médicos por migrañas y depresión

Shannon Sharpe pierde trabajo en ESPN tras demanda por agresión sexual



