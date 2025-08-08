Chikybombom revela su lucha y desconfianza en la televisión

Chikybombom se dio a conocer a través de los videos que compartía en las redes sociales, lo que le hizo tener mayor reconocimiento en las distintas plataformas por su característico sentido del humor. Sobre llegar a la televisión, comentó que no fue nada sencillo, ya que tardó una década en poder lograrlo, y ahora se puede disfrutar de su talento en Telemundo. Sin embargo, mencionó que ha sido un camino muy complejo en el que ha llorado mucho.

“Me costó 10 años (llegar), pero la televisión es una cosa y las redes son otra. Yo estaba cruda. Me criticaron mucho. Todo el mundo esperaba que yo durara ahí 6 meses. Me tachaban de que no sabía leer porque me autosaboteo. Recuerda que entré con mucha presión porque había muchas personas que no querían que estuviera ahí, que creían que no merecía la oportunidad. Todavía lo piensan”, explicó a Clarissa Molina.

La dominicana se dirigió a la oficina del productor de “En Casa con Telemundo” mientras lloraba, debido a que sentía que no podía seguir en una situación que la estaba consumiendo. Tras ser nueva en ese mundo, llegó a recibir una gran cantidad de comentarios donde todos le manifestaban que no debía confiar en ninguno.

“Yo llegué destrozada a su oficina. Tenía miedo porque no sabía con quién hablar. La gente me decía: ‘No confíes en nadie’. Insegura, perdí mi musa. Se me metió el ‘tú no sabes leer’ porque esos eran los cuchicheos. En la vida real no sé nadar y Javi me dijo: ‘Yo te voy a tirar al mar sin salvavidas’. Y me tiró al mar sin salvavidas. Él creyó más en mí que yo misma”, le dijo a Molina.

Chikybombom mencionó que la presentadora de televisión Adamari López le dio algunos consejos que fue comprendiendo con el pasar del tiempo y agregó que el proceso también se complicó un poco debido a la desconfianza que se tiene a sí misma en medio del proceso.

“Adamari López fue una que me decía: ‘Apretando el de atrás y con la cabecita para arriba, que aquí todos nos equivocamos’. Pero no entendía en ese momento lo que ella me estaba diciendo. Era una novata. Soy una novata todavía, pero con un poquito más de experiencia. Me ayudaban, me nutrían, pero no encontraba. Me perdí a mí misma. Perdí mi musa, perdí a Chikybombom. Me perdí a mí misma por mis inseguridades”, añadió.

