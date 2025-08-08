Hamburguesas a 75 centavos en Whataburgers el 8 de agosto

Whataburger celebra su 75.º aniversario con una oferta especial: hamburguesas por solo 75 centavos. Esta promoción es válida únicamente este viernes 8 de agosto.

Para disfrutar de esta oferta, los clientes deben cumplir con una condición: realizar el pedido a través de la aplicación móvil o en línea. La promoción estará disponible desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. y es exclusiva para los miembros de Whataburger.

Todo como parte del Día Nacional de Whataburger, una campaña creada por la marca para conmemorar su aniversario, no se requiere una compra adicional. Simplemente, hay que estar inscrito en su programa de membresía.

La presidenta y directora ejecutiva de la compañía, Debbie Stroud, destacó que: “La historia de Whataburger siempre ha sido una historia sobre personas: los fanáticos que nos han hecho parte de sus momentos cotidianos, los miembros de la familia que sirven cada comida con cuidado y orgullo, y las comunidades que nos han recibido como familia durante 75 años”.

¿Qué trae la hamburguesa?

Si decides pedir una hamburguesa de 75 centavos, es bueno que sepas que está elaborada con carne de res, cubierta con lechuga, pepinillos, tomate, cebolla y mostaza, todo servido en un pan tostado.

Durante este mes de agosto, Whataburger ha hecho varios anuncios relacionados con su menú. Por ejemplo, también para este 8 de agosto, la cadena anunció una nueva bebida en asociación con Dr Pepper, que combina los sabores favoritos de los texanos. Esta bebida también estará disponible por 75 centavos si se pide de forma digital.

Además, el 5 de agosto, la marca lanzó la Wrangler Double, un producto que, al igual que la malteada de Dr Pepper, estará disponible por tiempo limitado. Actualmente, esta importante cadena de comida rápida tiene cerca de 1,100 tiendas en 17 estados del país.

