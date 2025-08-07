La dona de especias de calabaza de Krispy Kreme regresa solo por una semana

A partir del lunes 11 de agosto, Krispy Kreme le imprimirá los aromas del otoño a su menú con el regreso, por tiempo limitado, de la dona de especias de calabaza y otros productos con este reconfortante sabor.

La gigante de las donas anunció el regreso de su icónica dona Pumpkin Spice Original Glazed que, en atención a la petición de sus fanáticos, estará disponible solamente por una semana (del 11 al 17 de agosto), junto a otros productos con el sabor de las especias de calabaza.

Se trata de tres productos que son un adelanto del menú de otoño, todos con el delicioso sabor de las especias de calabaza, que incluye una dona, un latte y un café.

Las especias de calabaza tienen sus fanáticos que no dudan en consumirlas durante todo el año, ya que es una mezcla de canela, clavo de olor, jengibre y nuez moscada, entre otros, que le imprimen un delicioso aroma a bebidas y postres.

Conoce los productos con el toque de especias de calabaza

A partir del lunes 11 de agosto, los sabores del otoño estarán disponibles en Krispy Kreme. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que muchos fanáticos están contando los días para disfrutar de los sabores del otoño, por lo que la marca decidió hacer un adelanto de temporada “trayendo de vuelta nuestra dona glaseada original con especia de calabaza, antes y por más tiempo. Pero no durará mucho. ¡Que comience la temporada de especia de calabaza!”.

Este sabor característico del último trimestre del año se podrá disfrutar en los productos de Krispy Kreme que se detallan a continuación:

Donas con sabor a especias de calabaza y glaseado original: esta dona es una propuesta versionada del clásico dona de pastel con especias de calabaza con un sabor intenso y un glaseado original.

Latte: esta bebida se prepara a pedido caliente, helado o congelado a gusto del cliente, se sirve con un remolino de crema batida espolvoreado con especias de calabaza.

Y el café aromatizado con especias de calabaza, disponible caliente o helado.

Si eres fanático de las especias de calabazas, tienes tres opciones dulces en las tiendas Krispy Kreme. Si prefieres algo más casero, consulta nuestra receta de especias de calabaza, para que lo hagas en casa.

