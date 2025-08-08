Kylian Mbappé impulsa la construcción de un colegio y una cancha de fútbol con su fundación en Perú

Kylian Mbappé es una estrella adentro y afuera de las canchas. Tras brillar en La Liga, el crack del Real Madrid compartió a través de sus historias de Instagram un nuevo proyecto de su fundación Inspired by KM, ONG que se enfoca en ayudar a jóvenes y niños de todo el mundo.

Inicialmente, la organización benéfica del ídolo del fútbol francés tenía como eje central ayudar a los chicos de París, sobre la base de cuatro valores imprescindibles: aprender, comprender, compartir y transmitir.

Sin embargo, con el avance de los años se decidió expandir la misión por otros países y ahora ha recalado en América del Sur, específicamente en Perú, según reportó el Diario Olé.

Aporte solidario de Mbappé para los niños de Perú

Como presidente de la entidad Inspired by KM, Kylian Mbappé aprobó el traslado de miembros nucleares de su familia, se presume su madre Fayza Lamari y hermanos menores, para que supervisen la construcción de un colegio, en la localidad de Ancón, para una educación de calidad para los estudiantes, y la remodelación total de una cancha de fútbol sintética, con el objetivo de que los jóvenes puedan contar con un escenario ideal para el esparcimiento en momentos recreativos.

A la espera de la presentación oficial del centro educativo, el actual ‘pichichi’ de LaLiga 2024/25 ha publicado —a manera de historias— en su cuenta de Instagram el recorrido que ha hecho su organización desplazándose hacia Perú desde Europa.

Se puede apreciar, por ejemplo, un clip que resume el viaje de los integrantes del instituto con visitas a lugares históricos del país andino.

Lo más importante, sin embargo, fue la revelación de postales de los proyectos realizados en el territorio peruano. Primero aparece, en La Finca, un campo de fútbol, con medidas reglamentarias, que anteriormente era un terral. Y luego se observan los trabajos finales de la edificación del colegio que fomentará una enseñanza de calidad. Todo esto gracias a la generosidad de Kylian Mbappé, ejemplo de grandeza humana.

Historia de Inspired by KM

En enero de 2020, Kylian Mbappé lanzó la asociación Inspired by KM, con el propósito de ayudar a 98 jóvenes (un guiño a su año de nacimiento), de entre 9 y 16 años, de diversos orígenes sociales, étnicos y territoriales.

A través de actividades culturales, deportivas, cursos de idiomas, salidas pedagógicas y estancias, los participantes de la organización reciben apoyo continuo hasta su incorporación a la vida laboral.

Además, en colaboración con la cadena Accor, se garantiza asistencia logística y alojamiento para ampliar el alcance del programa. Esta iniciativa, financiada por Mbappé junto a sus patrocinadores, viene a ofrecer a los jóvenes impulsos reales para desarrollar sus proyectos personales.

