“Leanne”: la nueva serie de Netflix del creador de “The Big Bang Theory” que está cautivando al público 

Con apenas una semana desde su estreno, la comedia “Leanne” se ha convertido en una de las gratas sorpresas de la temporada, al grado de colarse al Top 10 de Netflix en Estados Unidos.

Su mezcla de calidez y humor ha conectado rápidamente con la audiencia, dando un “refresh” a la audiencia ante la variedad de contenidos estrenados en los últimos meses.

Pero parte de su éxito también se debe a una de las mentes maestras detrás, Chuck Lorre, reconocido creador de hits como “The Big Bang Theory” y “Mom“, quien vuelve a marcar tendencia con una propuesta que combina autenticidad y empatía. Su firma como productor le da un impulso notable dentro de la industria.

Una comedia con corazón sureño

“Leanne” es una sitcom de 16 episodios que sigue la historia de una abuela sureña cuya vida se transforma cuando su esposo de 33 años la abandona. Con un humor íntimo y familiar, la protagoniza Leanne Morgan, quien también es co-creadora y guionista.

La serie mezcla risas con temas como la reinvención personal y apoyo familiar. Además, la narrativa se ubica con cariño en Knoxville y contiene referencias a la región del Este de Tennessee, aportando autenticidad y conexión local.

El elenco incluye rostros con gran experiencia como Kristen Johnston, Celia Weston, Blake Clark, Ryan Stiles, Graham Rogers y Hannah Pilkes, quienes interpretan familiares inmediatos e íntimos, aportando profundidad y química real. Johnston vuelve a trabajar con Lorre, y su vínculo con Morgan se percibe tanto en escena como detrás de cámaras.

Lo que explica su popularidad inmediata

Mucho antes del estreno, Leanne Morgan ya se había ganado un lugar en el público gracias a su especial de stand-up en Netflix, “I’m Every Woman”, lo que construyó una base de fans leales que respondió entusiasmada al ver su historia en formato de sitcom.

Además, el respaldo creativo de Chuck Lorre, considerado el “rey de las sitcoms”, aporta no solo prestigio sino experiencia en la construcción de narrativas cálidas y memorables. Él ha mencionado que aspira a que “Leanne” genere esa sensación de comunidad que lograron series como “Cheers”, donde el espectador se siente parte del grupo.

De acuerdo con Tom’s Guide, “Leanne” es uno de los 3 shows más recomendados actualmente dentro del top 10 de Netflix por su frescura y enfoque generacional invirtiendo en una protagonista madura que resuena con el público más amplio.

