Wendy’s lanza la “Comida Desdichada” inspirada en Wednesday de Netflix

A partir del 4 de agosto, los fanáticos de Wednesday, de Netflix, podrán disfrutar en los restaurantes Wendy’s de Estados Unidos de una “Comida desdichada” inspirada en el exitoso programa que incluye el nuevo Frosty “Raven’s Blood” y cuatro salsas misteriosas “Dips of Dread”.

Se trata de la nueva colaboración entre Wendy´s y Netflix que le da paso al Meal of Misfortune, que estará por tiempo limitado con un empaque personalizado, que incluye el elemento estrella: “Dips of Dread”, cuatro salsas misteriosas inspiradas en el infierno. Además, de los Nuggets “Rest in 10-Piece”, pequeñas papas fritas “Cursed & Crispy” y un pequeño Frosty “Raven’s Blood”.

¿Dónde conseguir la “Comida Desdichada”?

Los fanáticos podrán comprar el nuevo menú desde el lunes 4 de agosto en todo Estados Unidos en restaurantes o a través de la aplicación de Wendy’s.

El lanzamiento se hace dos días antes de la transmisión de la primera parte de la temporada 2 se estrena en Netflix el miércoles 6 de agosto. Mientras que en Canadá, la nueva comida estará disponible una semana des pues, el lunes 11 de agosto. También estará disponible en Puerto Rico, Bahamas y Guam.

Por cada plato, los fanáticos podrán disfrutar dos de las cuatro disponibles: You Can’t Hyde, This Will Sting, Grave Mistake o Nowhere to Wore.

“Wendy’s y Wednesday”Ambas son íconos culturales, famosas por desafiar las convenciones con ingenio y un toque de descaro”, dijo

La directora internacional de marketing de The Wendy’s Company, Liz Geraghty, explica que ambas marcas se caracterizan por “desafiar las convenciones con ingenio y un toque de descaro”.

Agrega que “esta no es una colaboración típica, porque no cualquier marca podría idear una cena de la desgracia con Wednesday Addams. Pero para una marca orgullosamente obsesionada con el cliente y con una audacia sin complejos, fue una unión perfecta, hecha en el cielo de la ironía”.

