Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 8 de agosto de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 8 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 02 04 05 10 12 14 19 20 25 28 37 47 50 52 57 58 64 67 72 76

Números ganadores de Numbers del viernes 8 de agosto

Combinación mediodía: 02 06 03

Combinación noche: 06 02 07

Números ganadores de Win 4 del viernes 8 de agosto

Combinación mediodía: 05 01 06 00

Combinación noche: 00 00 07 06

Números ganadores de Take 5 del viernes 8 de agosto

Combinación mediodía: 05 06 22 29 34

Combinación noche: 09 19 22 31 32

Números ganadores de Cash4Life del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 08 09 42 44 52

Recomendaciones para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda establecer un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

Otros resultados de la Lotería