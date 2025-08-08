McDonald’s lanza una Cajita Feliz de colección con las Tortugas Ninja y Hello Kitty

A partir del 12 de agosto, los fanáticos de dos universos muy diferentes podrán celebrar una colaboración única en McDonald’s de Estados Unidos. La nueva Cajita Feliz traerá una colección de 12 figuras de edición especial de las Tortugas Ninja y Hello Kitty.

Se trata de una colaboración que llegará a los restaurantes de todo el país el 12 de agosto, con una cajita feliz que incluye una figura y una tarjeta con la historia de cada personaje y la descripción de sus habilidades.

Para la nueva campaña de esta Cajita Feliz las Tortugas Ninja x Hello Kitty, los creadores combinaron las personalidades y el poder de cada sean del Team Rafael o del Team My Melody.

Esta colaboración presenta a los icónicos personajes de Sanrio con caparazones, antifaces y cinturones de las Tortugas Ninja. Algunas figuras lucirán el distintivo color verde, mientras que otras conservarán su colorido original, pero todas mantendrán el estilo inconfundible de este esperado crossover.

¿Qué incluye la Cajita Feliz de McDonald’s?

Plato principal: Una jugosa hamburguesa de McDonald’s.

Acompañamiento: Papitas Mundialmente Famosas (tamaño infantil) y trocitos de manzana.

Bebida: Puedes elegir una de estas opciones:

Leche baja en grasa al 1%

Leche con chocolate baja en grasa y azúcar

Agua DASANI®

Jugo Orgánico Honest Kids® Appley Ever After®

Juguete: Un juguete de colección de la Cajita Feliz.

¿Qué incluye el Chicken McNugget Happy Meal?

Plato principal: Cuatro o seis Chicken McNuggets hechos con carne blanca.

Acompañamiento: Papitas Mundialmente Famosas (tamaño infantil) y trocitos de manzana.

Bebida: Puedes elegir una de estas opciones:

Leche baja en grasa al 1%

Leche con chocolate baja en grasa y azúcar

Agua DASANI®

Jugo Orgánico Honest Kids Appley Ever After

Juguete: Un juguete de colección de la Cajita Feliz.

El 12 de agosto estará disponible esta nueva cajita Feliz y la McDonaldland Meal, una Cajita Feliz para adultos que incluirá nuevas figuras coleccionables de personajes clásicos como Grimace y Hamburglar.

Sigue leyendo:

–Grandes anuncios de McDonald’s: Los Spicy McMuffin y Snack Wraps llegan al menú

-El Egg McMuffin cumple 50: Y McDonald’s lo festeja con nuevos sándwiches picantes

-El verano se vuelve mini: Descubre la nueva y adorable Lil Happy Meal de McDonald’s