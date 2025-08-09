¿Atrapada del año? Jurickson Profar roba jonrón y deja atónitos a todos [Video]

El encuentro entre Atlanta Braves y Miami Marlins en el Truist Park de este sábado pudo haber dejado la atrapada de la temporada 2025 luego que el jardinero curazoleño, Jurickson Profar, robara un batazo que parecía terminaría en la grada del jardín derecho.

Para el cuarto inning los Braves ya dominaban en el marcador con clara ventaja 3-0 en la pizarra, por lo que no tenían intenciones de permitirles a su rival una remontada que intentó comenzar el bateador designado de los Marlins, Agustín Ramírez.

Ante una recta del abridor de Atlanta, Hurston Waldrep, Ramírez buscó un swing de grada y casi lo consigue… de no haber sido por la picardía de Profar, quien no dio por perdida la bola en ningún momento.

Profar fue siguiendo el batazo hasta llegar a la pista de seguridad y justo cuando los relevistas del bullpen de Miami esperaban el jonrón, el patrullero metió más de medio brazo en la grada y con un salto consiguió la impresionante atajada.

No solo los fanáticos presentes en el estadio se sorprendieron con la captura de Profar, sino también el propio Waldrep, quien se llevó las manos a la cabeza al momento de festejar el out.

Al final, Atlanta consiguió el triunfo 7-1 ante los Marlins para dejar su récord en 49 victorias y 67 derrotas.

Mira la atrapada de Profar aquí:

JURICKSON PROFAR!



An INSTANT catch of the year candidate 😱 pic.twitter.com/1tYoJdIpNK — MLB (@MLB) August 9, 2025

