Carolina Sandoval comparte video con sensual vestido para enfrentar a detractores

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, subió a su cuenta en Instagram un video en el que lució un sensual vestido con una intención: enviar un mensaje a quienes la critican.

“¿Por qué yo no me voy a poner este vestido? Porque se me ve la celulitis, ¿por qué yo no me pondría este vestido que me hace lucir como yo quiero verme?”, dijo.

Luego de esto, reflexionó: “Mujeres con las que yo me encuentro en la calle, con las que hablo, no se atreven”.

La Venenosa, como también es conocida, dijo que no le importa si le dicen que se ve flaca o gorda, pues su intención es vestirse para ella y no para que los demás opinen.

En la descripción del material, Carolina Sandoval dijo: “¿Por qué yo no me pondría este vestido? ¿Por qué yo no publicaría este video? ¿Por qué tendría que dejar este video en mi carpeta de videos archivados drafts? Es que estamos en un momento crítico de la sociedad por el tema de la aprobación, juicios de valor y de verdad mi gente, si nosotros no lo hacemos parte de nuestro mejor postgrado de vida a nuestro favor, esto acabará con destruir la salud mental. Vamos mujeres, pónganse su mejor accesorio: la seguridad y verán que el día a día será espectacular. Serás la superheroína de tu vida”.

La conductora de ¡Siéntese Quien Pueda!, utiliza sus redes sociales para compartir una variedad de contenido que refleja su personalidad enérgica, sin filtros y muy cercana a su audiencia. Sus publicaciones suelen ser una mezcla de su vida personal, humor, motivación y consejos de estilo.

La venezolana utiliza sus “lives” y posts para compartir mensajes motivacionales, hablar sobre el amor propio, la superación personal y la importancia de la gratitud. Ofrece consejos a sus seguidoras sobre cómo sentirse seguras y empoderadas.