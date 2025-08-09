Flor de María: Cuando los sueños caminan sobre tacones

La moda tiene esa rara capacidad de transformar momentos en historia. Y si hay una serie que ha sabido usar el vestuario como protagonista indiscutible, esa es Sex and the City y su secuela, And Just Like That…. Esta vez, entre tacones legendarios y nuevas apuestas de estilo, una diseñadora latina ha marcado huella en los pies más famosos de Manhattan: Flor de María Rivera.

Su firma homónima, Flor de Maria, no solo ha conquistado alfombras rojas y editoriales, sino que ahora también se pasea por las calles de Nueva York en el icónico universo de Carrie Bradshaw y compañía. Pero, ¿cómo llegaron sus creaciones a este escaparate global de estilo?

La actriz Nicole Ari Parker durante la filmación de la serie con los zapatos Stephanie./Foto: Cortesía Flor de María

“Fue un verdadero sueño hecho realidad”, confiesa la diseñadora peruana. “El equipo de vestuario del show descubrió mi marca y se pusieron en contacto directamente. Estaban buscando piezas únicas, sofisticadas, con personalidad… y eso es exactamente lo que representa Flor de Maria”.

Así, de manera orgánica y auténtica —como las mejores colaboraciones creativas—, los zapatos de la marca Flor de Maria llegaron a la producción. El equipo recibió más de 20 pares de distintas colecciones, y dos modelos ya han hecho su debut en pantalla.

El primero es el STEPHANIE una sandalia en forma de mule confeccionada en seda y satén, adornada con plumas de avestruz en un amarillo vibrante. Glamour, feminidad y ese je ne sais quoi que transforma un look en un momento.

“Es un zapato inolvidable, y lo mejor es que puede usarse como mule o con correas, dependiendo del estilo que quieras lograr”, explica Flor.

El modelo Stephanie, diseñado con plumas en seda y satén./Foto: Flor de María

El segundo, el CICI, es un zapato estilo pumps en estampado de cebra con detalles en rojo y negro, confeccionados en cuero, charol y pony hair.

“Es un diseño audaz, sofisticado y poderoso. Me encanta que lo hayan elegido para un show donde el estilo es parte esencial de la narrativa”, dice.

El zapato CICI con estampado de cebra y detalles en rojo./Foto: Flor de María

Para Flor, este logro es mucho más que una validación estética. Es emocional. Íntimo. Una historia que comenzó años atrás, frente al televisor.

“Sex and the City marcó mis 20’s y despertó mi amor por la moda. Ver a Carrie caminar en tacones por Nueva York me inspiró tanto que decidí mudarme a NYC para vivir mi propio sueño. Hoy, ver mis diseños en And Just Like That… es un círculo que se cierra. Es mucho más que un sueño cumplido; es un recordatorio de por qué empecé”.

La emoción de verse representada en una de las producciones más influyentes en la historia de la moda televisiva fue abrumadora.

“¡Lloré!”, admite sin filtro. “Ese momento me reconectó con mi niña interior, esa que amaba los zapatos y soñaba con dedicarse a la moda. Fue un instante mágico que nunca olvidaré”.

Shakira como inspiración

Y en Flor de Maria la creatividad no se detiene. La marca se prepara para lanzar su colección Otoño-Invierno número 13, un número que marca una trayectoria consolidada, pero también nuevas alturas. Entre las novedades, un diseño inspirado en otra poderosa mujer latina: Shakira.

Flor de María junto a Shakira durante un reciente encuentro durante la gira de la cantante./Foto: Flor de María

“Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y yo llevaba puestos los mismos zapatos de mi marca que ella había usado antes. Fue un momento muy especial, uno que nunca voy a olvidar”, recuerda la talentosa peruana.

De Carrie a Shakira, de Lima a Nueva York, Flor de Maria no camina: flota. Y sus zapatos —con plumas, animal print o brillos— son la prueba de que los sueños, cuando se trabajan con pasión y autenticidad, se cumplen. Y a veces, llegan directo a HBO…