Messi descartado para jugar el clásico entre Inter Miami y Orlando City de MLS

El astro argentino Lionel Messi será baja del Inter Miami en el derbi floridano del domingo ante Orlando City, por la jornada 28 de la MLS, dijo este sábado su entrenador, Javier Mascherano.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Mascherano no obstante aseguró que la recuperación del astro argentino va por buen camino.

“No está disponible para mañana”, dijo a periodistas el Jefecito. “Leo está bien, sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que viene”.

“Somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, afirmó Mascherano.

Messi sufre una “lesión muscular leve”

Messi, de 38 años, sufrió una “lesión muscular leve” en la pierna derecha al comienzo del partido de la primera ronda de la Leagues Cup en el que Las Garzas vencieron en penales al mexicano Necaxa el sábado pasado, según informó su club.

Ante Orlando City el campeón del mundo argentino firmará su segunda ausencia consecutiva, luego de perderse la victoria 3-1 sobre Pumas de México a mitad de semana, en el cierre de la fase de grupos del torneo que enfrenta a clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses.

Aunque consideró la lesión como “leve”, el Inter sigue sin dar a conocer el tiempo de recuperación que necesitará el astro argentino, de 38 años.

En el entrenamiento de este sábado del Inter, el 10 realizó trabajos diferenciados en la cancha principal del Florida Blue Training Center, en una mañana lluviosa en Fort Lauderdale.

La presencia de Rodrigo de Paul

En la semana Rodrigo de Paul convirtió su primer gol en Inter Miami y Javier Mascherano mencionó la relevancia del volante en el equipo: “Es importante que él pueda contribuir con goles, tanto él como Tadeo y Telasco han estado registrando muy buenos números”.

También comentó sobre su posición: “Rodrigo jugó en esa posición porque teníamos esa idea de jugar con él, que sea el jugador libre, el segundo tiempo cambiamos, decidimos que baje un poco más. Es un jugador muy versátil, que nos da mucha variante. Es importante que pueda contribuir con goles”.

Seguir leyendo:

Eva Longoria revela el motivo por el que invirtió en Rayos de Necaxa

Netflix adquiere los derechos exclusivos del Mundial femenino de 2027

Kylian Mbappé impulsa la construcción de un colegio y una cancha de fútbol con su fundación en Perú