Nueva York: el tiempo para hoy sábado 9 de agosto

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este sábado? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:00 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:02 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.