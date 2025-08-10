Abbott promete perseguir a legisladores demócratas hasta lograr su arresto

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró este domingo que la amenaza de arrestar a los más de 50 legisladores demócratas que abandonaron el estado para frenar la aprobación del nuevo mapa electoral impulsado por Donald Trump podría extenderse “literalmente años”.

En declaraciones durante una entrevista en Fox News, el mandatario republicano afirmó que su administración no bajará la guardia y está dispuesta a mantener una presión prolongada contra los legisladores que, a su juicio, están violando la Constitución estatal al abandonar el estado para impedir la creación de nuevos distritos electorales que favorecerían al Partido Republicano.

“Si vuelven al estado de Texas, los arrestarán y los llevarán al Capitolio en Austin. Si buscan evadir la justicia, deberán quedarse fuera del estado por años, literalmente”, recalcó Abbott, dejando en claro que su intención es persistir en la búsqueda hasta lograr que se vote el mapa.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de Trump, modificaría la distribución de escaños en la Cámara de Representantes, otorgando cinco nuevos puestos a los republicanos en Texas y ampliando su control a 30 de los 38 escaños actuales.

Este rediseño electoral representa una maniobra inusual, ya que se realiza fuera del ciclo decenal tradicional.

Demócratas se mantienen

Mientras tanto, los legisladores demócratas mantienen su posición desde estados gobernados por sus compañeros de partido, como Nueva York e Illinois, donde las autoridades locales han prometido brindarles protección contra cualquier intento de arresto por parte de las autoridades texanas.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también ha tomado medidas legales en contra de los legisladores, solicitando al Tribunal Supremo estatal la expulsión de 13 congresistas como represalia por su acción.

Abbott respaldó esta medida, calificando la conducta de los demócratas como una violación directa a su “obligación constitucional” y a su juramento de defender la ley estatal.

“No cumplir con el juramento de su cargo constituye una grave falta”, sostuvo Abbott, quien enfatizó que continuará convocando sesiones especiales en un ciclo continuo: “Estoy autorizado a llamar una sesión especial cada 30 días. Cuando una termine, convocaré otra, y luego otra más, y así sucesivamente”.

Pugna nacional

Este enfrentamiento político en Texas no solo refleja una dura pugna local, sino que también puede escalar a nivel nacional.

El jueves pasado, el FBI anunció su colaboración con las autoridades estatales para localizar a los legisladores demócratas fugitivos, una acción que marca un precedente en la intervención federal en disputas políticas estatales.

Además, otros estados republicanos como Florida, Indiana y Ohio están impulsando iniciativas similares para redefinir distritos electorales, lo que podría generar un efecto dominó en la configuración del Congreso federal antes de las elecciones intermedias de 2026, donde Trump y su partido buscan afianzar su mayoría ajustada de 219 escaños frente a los 212 demócratas.

Con información de EFE.

