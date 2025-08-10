Brad Pitt revela quién es su ídolo: “Daría todo por ser como él”

Aunque Brad Pitt es conocido por su sonrisa, sus películas taquilleras y, varios romances que hicieron historia en Hollywood, detrás de esa imagen de galán eterno, hay un tipo que, como cualquiera, se emociona al hablar de sus ídolos.

El intérprete reveló que es fanático de Valentino Rossi, el expiloto de motociclismo y actual corredor de automovilismo italiano, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia.

“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos”, confesó Pitt en una entrevista publicada por la revista especializada Riders Italian Magazine en 2008. El artista agregó que “daría todo por ser como él”.

La fascinación del actor por el deportista italiano de 46 años, se debe a que es un gran seguidor del MotoGP.

“Está siempre tranquilo, como invadido por un equilibrio que no parece ni humano”, afirmó al referirse al expiloto de Yamaha, a quien calificó como un verdadero mago capaz de hipnotizarlo con sus proezas. “Lo que hace con la moto es imposible. Parece que pesa 30 kilos y es capaz de plegarse junto al asfalto sin caerse. Parece que baila, es arte puro”, concluyó la estrella de cine.

La confesión de Brad Pitt volvió a resonar justo cuando se encontraba inmerso en la promoción de ‘Fórmula 1, la película’, donde interpreta a Sonny Hayes, un expiloto que, tras un accidente, decide retirarse, hasta que la pasión por la velocidad lo trae de vuelta a las pistas para unirse a un nuevo equipo, APXGP, con la tarea de guiar a una joven promesa.

Cabe mencionar que el fanatismo de Pitt por las motos no termina en Rossi. ya que a lo largo de su vida adquirió un total de 12, entre las cuales se encuentra una Harley-Davidson Shovelhead de $100,000 dólares, la misma que le regaló su exesposa y madre de sus hijos, Angelina Jolie.

Entre sus otras reliquias de dos ruedas están una MV Agusta Brutale 910, una Ducati, una Confederate Hellcat F124 y también una Vespa. Pero las motos no solo tienen motivo de disfrute para él, sino también las utiliza para poder “escapar de los paparazzi”.

“Los actores y los paparazzi competimos en un deporte poco limpio. A veces sangriento donde reina el odio puro. Esta es una de las razones por las que uso la moto con mucha frecuencia, para poder cambiar carril con velocidad”, se sinceró hace un tiempo.

