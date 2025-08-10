FC Barcelona aplasta al Como para alzar un nuevo Joan Gamper

El FC Barcelona cerró de la mejor manera su pretemporada este sábado al golear 5-0 al Como 1907 de la Serie A para acreditarse un nuevo trofeo del Joan Gamper, en un encuentro que se definió temprano en la primera mitad.

Dos tantos de Fermín López y otros dos de Lamine Yamal, que fueron los más destacados, marcaron la diferencia. El otro tanto lo anotó Raphinha, pero con todos los jugadores mostrando el nivel del pasado curso que lo llevó a conquistar tres trofeos.

En total fueron 25 minutos en el que los catalanes cerraron el partido, entre el 20 y el 45, cuando se mostró como una verdadera aplanadora, llegando casi siempre a convertir en sus acciones de peligro.

Lamine Yamal fue el más insistente del ataque Blaugrana, con un remate al palo largo del meta, y en la siguiente acción, una indecisión defensiva la aprovechó López, el perfecto complemento del nuevo 10 del equipo.

El mediapunta anotó el 1-0 en el minuto 21 y el 2-0 en el 35, con un remate a la escuadra. El Como se fundió, Lamine Yamal siguió con la batuta y Raphinha aprovechó una asistencia del debutante Marcus Rashford para el 3-0.

Yamal, que pudo haber marcado su triplete pero erró una ocasión muy clara de gol en la segunda parte, sentenció el 4-0 que cerró los primeros 45 minutos.

La inercia llevo a los de Flick a anotar el 5-0 en el inicio del segundo tiempo, de nuevo por medio de Lamine Yamal, antes de que empezara el carrusel de cambios de ambos conjuntos

Bajó la intensidad de los locales, Cesc Fábregas refrescó a su equipo y tuvo algunas opciones, bien resueltas por otro que se estrenó, el guardameta Joan Garcia, que demostró sus reflejos en acciones cercanas al área.

A seis días para el inicio de la temporada, el Barcelona está preparado para su estreno ante el Mallorca en LaLiga española el próximo sábado 16 de agosto, pero por los momentos ha metido miedo a sus rivales, convirtiendo 20 goles en los cuatro amistosos de su pretemporada.

