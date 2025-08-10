Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 10 de agosto de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 10 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 02 05 09 12 13 14 16 19 24 26 32 36 39 43 55 67 69 75 76 78

Números ganadores de Numbers del domingo 10 de agosto

Combinación mediodía: 08 09 07

Combinación noche: 04 08 01

Números ganadores de Win 4 del domingo 10 de agosto

Combinación mediodía: 02 09 00 09

Combinación noche: 05 07 07 08

Números ganadores de Take 5 del domingo 10 de agosto

Combinación mediodía: 04 06 09 25 36

Combinación noche: 01 08 22 36 37

Números ganadores de Cash4Life del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 06 10 14 52 55

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

