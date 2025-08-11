Amazon vende casa prefabricada de 3 habitaciones por $10.000

Una de las mayores preocupaciones en la actualidad es el acceso a la vivienda, un sector que se ha agravado en medio del crecimiento inflacionario, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas duraderas, eficientes y que realmente funcionen.

Las alternativas a una vivienda tradicional están ganando peso como los contenedores, las casas flotantes, las caravanas o las casas prefabricadas, ya que todas estas opciones son muchísimo más económicas que las casas convencionales.

Sin embargo, hay que dejar en claro que estas no necesariamente lucen como construcciones plásticas. Amazon ofrece viviendas prefabricadas, con un material que simula ser madera y son conocidas en Estados Unidos como “mini casas”.

Se trata de las espaciosas viviendas prefabricadas para armar, pero en un diseño más rústico, acogedor y familiar. Están disponibles en diferentes tamaños, con diseños que se adaptan a las necesidades de cada comprador.

Precio y características

En esta ocasión Amazon tiene disponible una casa prefabricada de 3 habitaciones por un precio imperdible de $10,279 dólares, ideal para quienes buscan independencia habitacional sin tener que gastar grandes sumas de dinero.

Se trata de una vivienda plegable y expandible para aquellos que deseen alquilar bien sea el patio trasero o una de sus habitaciones. Además, su diseño permite que sea fácil de montar, ofreciendo una solución innovadora, accesible y funcional.

Está hecha a base de materiales duraderos, que resisten a la intemperie y de alta calidad, cuenta con un sistema de instalación rápida para habitarla rápidamente y sin complicaciones. Otro de sus atractivos es la facilidad de movilidad y flexibilidad para su traslado.

Los usuarios tienen la posibilidad de un descuento de $50 dólares si pagan con Amazon Visa, además cuenta con una garantía de 2 años. Si desean adquirirla, los usuarios podrán conocer mayores detalles de su traslado y envío mediante la plataforma de Amazon.