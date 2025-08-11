Carta de Michael Jordan y Kobe Bryant podría convertirse en la más cara de la historia

Una rara carta de tipo logoman con los autógrafos y las imágenes de Michael Jordan y Kobe Bryant en la NBA podría romper todos los récords y convertirse en la carta de baloncesto más cara jamás vendida, por una suma de más de seis millones de dólares.

La Upper Deck Exquisite Collection correspondiente a la temporada 2007-2008 de Jordan y Bryant se encuentra en medio de una subasta, que al momento de esta publicación tiene una oferta activa por $4.15 millones y está llamada a superar el récord de todos los tiempos que está en mano de una carta de 2009 del base de Golden State Warriors, Stephen Curry, que se vendió por $5.9 millones de dólares.

De acuerdo a Heritage Auctions, casa de subasta donde está listada, la carta está proyectada a superar el récord de Curry debido a que reúne a dos históricos como Jordan y Bryant y es la única que reúne a ambos en una misma publicación.

Aunque existen otras cartas dobles de Michael Jordan, esta es la única de este tipo que tiene Kobe Bryant. Crédito: Heritage Auctions | Cortesía

“La demanda de esta tarjeta es astronómica, lo cual es lógico, ya que lo tiene todo: fotos, parches de camisetas y firmas de dos de los mejores jugadores de la historia. La tarjeta Dual Logoman que se ofrece en esta subasta es la única que incluye únicamente a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que la convierte en la más codiciada de la increíble serie Upper Deck Logoman y, debido a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única”, explicó Heritage Auctions a través de un comunicado.

Será el próximo 24 de agosto cuando se conozca el monto que totalizó la carta de Jordan y Kobe, en medio de una subasta que también incluye otras piezas de valor de Jordan una firma suya en parte de la cancha de tabloncillo de los 90s de Chicago Bulls u otra de una carta de novato de 1986 de Su Majestad.

