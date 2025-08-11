window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Carta de Michael Jordan y Kobe Bryant podría convertirse en la más cara de la historia

La carta busca superar una rara edición de Stephen Curry de 2009 que se vendió por casi $6 millones de dólares

La subasta por la carta de Jordan y Bryant terminará el próximo 24 de agosto.

La subasta por la carta de Jordan y Bryant terminará el próximo 24 de agosto. Crédito: Heritage Auctions | Cortesía

Por  Miguel Rapetti

Una rara carta de tipo logoman con los autógrafos y las imágenes de Michael Jordan y Kobe Bryant en la NBA podría romper todos los récords y convertirse en la carta de baloncesto más cara jamás vendida, por una suma de más de seis millones de dólares.

La Upper Deck Exquisite Collection correspondiente a la temporada 2007-2008 de Jordan y Bryant se encuentra en medio de una subasta, que al momento de esta publicación tiene una oferta activa por $4.15 millones y está llamada a superar el récord de todos los tiempos que está en mano de una carta de 2009 del base de Golden State Warriors, Stephen Curry, que se vendió por $5.9 millones de dólares.

De acuerdo a Heritage Auctions, casa de subasta donde está listada, la carta está proyectada a superar el récord de Curry debido a que reúne a dos históricos como Jordan y Bryant y es la única que reúne a ambos en una misma publicación.

Aunque existen otras cartas dobles de Michael Jordan, esta es la única de este tipo que tiene Kobe Bryant.
“La demanda de esta tarjeta es astronómica, lo cual es lógico, ya que lo tiene todo: fotos, parches de camisetas y firmas de dos de los mejores jugadores de la historia. La tarjeta Dual Logoman que se ofrece en esta subasta es la única que incluye únicamente a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que la convierte en la más codiciada de la increíble serie Upper Deck Logoman y, debido a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única”, explicó Heritage Auctions a través de un comunicado.

Será el próximo 24 de agosto cuando se conozca el monto que totalizó la carta de Jordan y Kobe, en medio de una subasta que también incluye otras piezas de valor de Jordan una firma suya en parte de la cancha de tabloncillo de los 90s de Chicago Bulls u otra de una carta de novato de 1986 de Su Majestad.

