Morice Norris vuelve con Detroit Lions pero continuará en protocolo cerebral

Dan Campbell, entrenador de los Detroit Lions, anunció este lunes que Morice Norris, quien fue hospitalizado de emergencia el pasado viernes, se incorporó al equipo, aunque permanecerá en protocolo de conmoción cerebral.

Norris se lesionó en el duelo del viernes ante Falcons en una jugada en la que en su intentó detener al rival Nathan Carter y chocó su cabeza contra el muslo del corredor. El golpe provocó que quedara tendido en el campo, donde fue atendido por más de 20 minutos antes de ser trasladado al hospital.

“Mo está de vuelta con nosotros, se encuentra bien, aunque está en protocolo de conmoción cerebral. Vamos a llevarlo con calma para asegurarnos de que esté bien en los próximos 10 a 14 días para volver a evaluarlo; de todas maneras son buenas noticias“, afirmó el entrenador.

La gravedad de la lesión hizo que se suspendiera el juego de la primera semana de la pretemporada con victoria de 17-10 de Detroit sobre Falcons.

Morice Norris injury video full sequence

-Knee to side of head. Unconscious and fencing immediately.

-Seizure activity seen in legs a few seconds later. Falcons trainers probably saw it right away.

-Taken off in ambulance pic.twitter.com/FkYsbDxAQR — Jimmy Liao MD | Detroit Lions Morning Rounds (@JimmyLiaoMD) August 9, 2025

El defensivo informó el sábado de que se encontraba bien. Fue dado de alta el pasado domingo y este lunes se presentó en las instalaciones de los Lions, donde fue recibido con alegría.

“Todos nos entusiasmados al verlo. Fue una bocanada de aire fresco. No se imaginan la cantidad de veces que he visto a chicos con conmociones cerebrales, inconscientes; sabes que están respirando, pero no sabes nada más. Eso lo hace muy difícil, yo mismo lo padecí como jugador”, agregó Campell.

También este lunes Miami Dolphins informó de que el corredor Alexander Mattison se perderá la temporada debido a la cirugía en el cuello.

Mattison sufrió su lesión el domingo pasado en el partido en el que Miami empató 24-24 ante los Chicago Bears, el cual abandonó en el carrito de emergencias.

Las lesiones también invadieron a los Kansas City Chiefs este fin de semana. El receptor Jaylen Watson sufrió una conmoción cerebral, Deon Bush se desgarró el tendón de Aquiles y el ala defensiva Janarius Robinson se fracturó el pie izquierdo.

