Mueren cuatro niños y dos adultos tras incendiarse una casa en Maryland

Un trágico incendio en una vivienda del condado de Charles, Maryland, dejó cuatro niños y dos adultos fallecidos en la mañana del domingo.

El incendio se produjo en una casa ubicada en la cuadra 3000 de Declaration Court North, en el condado de Charles, Maryland. Según informaron las autoridades locales, nueve personas estaban relacionadas con la residencia al momento del siniestro. Solo cuatro personas lograron salir con vida, mientras que otras dos no fueron localizadas cuando comenzó el fuego, informó WTOP.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Waldorf y varias unidades cercanas acudieron rápidamente al lugar alrededor de las 8:40 a.m., tras recibir reportes sobre un incendio con atrapamiento. El subjefe de bomberos estatal, Oliver Alkire, explicó que “el incendio se originó en el lado derecho de la casa, dentro de un porche cerrado”. Los equipos trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y evitar que se propagaran aún más.

Bombero herido e incendio difícil de controlar

Durante las labores de extinción, un bombero tuvo que ser trasladado al hospital debido a una emergencia médica, mientras que otro socorrista fue atendido en el sitio. La escena permaneció activa durante varias horas mientras los rescatistas buscaban posibles víctimas adicionales. WTOP, informó desde el lugar que “la casa estaba envuelta en llamas y (los bomberos) dijeron que les tomó más de una hora controlar el incendio”.

“Este suceso sirve como recordatorio para garantizar que los residentes tengan detectores de humo que funcionen en sus casas”, afirmó el jefe de bomberos. Además, el alguacil del condado enfatizó que “el público debería tener sus propios simulacros de incendio en sus hogares para que todos sepan cómo escapar de forma segura en caso de emergencia”.

