Así van las votaciones en ´La Casa de los Famosos 6´ cerca de una nueva fecha de eliminación

Faltan solamente un par de días, para que salga a la luz quién será el nuevo participante que será eliminado de “La Casa de los Famosos 6” y por ende, es importante saber qué figuras se están salvando, por el momento.

Tras la salvación de Caeli por Kenny, quedan seis figuras, de las cuales una será eliminada el próximo lunes, 30 de marzo y se conocerán de acuerdo a las votaciones del público: Fabio Agostini, Stéfano, Curvy Zelma, Laura, Divo y Jayline; son los que están luchando por permanecer en el reality.

¿Cómo van las votaciones de salvación en ´La Casa de los Famosos 6´?

La información que se conoce por el momento, es que las votaciones las lidera Laura. Mientras que Curvy Zelma y Fabio Agostini ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, según la periodista del diario “La Opinión” Clary Castro.

Mientras que Divo, Stefano y Jailyne Ojeda parecen ser los más perjudicados viendo el panorama actual de los votantes. Muchos seguidores de “La Casa de los Famosos” han manifestado abiertamente su deseo de que el próximo en ser eliminado debiera ser Stefano.

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