UFC deja ESPN y acuerda transmisión exclusiva con Paramount por $7,700 millones de dólares

El Ultimate Fighting Championship (UFC) cambiará radicalmente su modelo de transmisión en Estados Unidos a partir de 2026. Paramount anunció este lunes que, bajo un acuerdo de siete años con TKO Group, será el distribuidor exclusivo de todos los eventos de la compañía de artes marciales mixtas en el país.

El pacto, valorado en un promedio de $1,100 millones por año, logrando un total de $7,700 millones de dólares por todo el contrato, contempla la transmisión de los 13 eventos numerados y las 30 “Fight Nights” anuales del UFC a través de Paramount+.

Además, algunos de estos combates de alto perfil se emitirán simultáneamente por CBS, lo que supone un giro importante respecto al tradicional modelo de pago por evento.

Tanto Paramount como TKO aseguraron que este cambio permitirá que la programación de MMA llegue a un público más amplio y sin las barreras de costo que imponía el pay-per-view.

“Este es un momento histórico y un acuerdo histórico para UFC, consolidando su posición como un activo deportivo global preeminente (…) Nuestro viaje de una década con UFC se ha definido por el crecimiento y la expansión continuos, y este acuerdo es una realización importante de nuestra estrategia.”, dijo Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y director ejecutivo de TKO, en un comunicado de la empresa.

“No podría estar más emocionado de unir fuerzas con Dana, Ari y Mark. Rara vez surgen oportunidades para asociarse de forma exclusiva con una potencia deportiva mundial como UFC, una organización con un extraordinario reconocimiento global, escala e impacto cultural”, dijo por su parte David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount.

Paramount también adelantó que buscará adquirir los derechos de transmisión del UFC fuera de Estados Unidos “a medida que estén disponibles en el futuro”.

