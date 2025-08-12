David Benavídez volvió a arremeter contra Canelo Álvarez y afirma convencido que el mexicano usa esteroides

La tensión entre David Benavídez y Saúl “Canelo” Álvarez ha alcanzado un punto crítico. En una de las acusaciones más serias de la historia reciente del boxeo, Benavídez ha señalado directamente a Canelo, afirmando que el campeón mexicano evita enfrentarlo debido a un supuesto uso de sustancias ilegales.

Esta grave declaración se produce en el marco de la persistente campaña del “Monstruo Mexicano” por conseguir la pelea más deseada del boxeo actual.

El desafío de Benavídez ha sido constante, pero su reciente afirmación ha llevado la narrativa a un nuevo nivel. Lejos de solo pedir la pelea, Benavídez ahora pone en duda la legitimidad del éxito de Canelo.

Durante una entrevista para Primer Asalto, Benavídez no titubeó al responder por qué cree que Canelo lo evita. Su respuesta fue una andanada de acusaciones que sacudieron la industria.

“Confío 100% en mí. Si Canelo confía al 100% en él, ¿por qué no pelea contra mí?“, cuestionó Benavídez, estableciendo la premisa de su argumento. A continuación, elevó el tono de su acusación al afirmar: “Especialmente, ya sabes, viendo que todos los de su equipo usan esteroides, incluido él“.

Cuando el periodista le preguntó si estaba afirmando que Canelo se dopa, Benavídez reiteró su posición con un mensaje que hace eco de casos de dopaje previos en el equipo de Canelo.

“Por supuesto. ¿Cómo cinco de tu campamento han dado positivo en esteroides? Sabes lo que digo, todos los peleadores de ese equipo usan esteroides.”

Por su parte, Canelo ha mantenido una postura firme, argumentando que no tiene interés en enfrentar a Benavídez porque no le agrada la forma en que lo ha retado y siente que le ha faltado al respeto como campeón. Sin embargo, las explosivas declaraciones de Benavídez ahora añaden una nueva y oscura dimensión a esta rivalidad.

