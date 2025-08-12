Fher de Maná critica al reggaetón y a los corridos tumbados

Aunque muchos artistas han colaborado con algún reggaetonero para sacar un tema o se han atrevido a incursionar en el nuevo regional mexicano, hay quienes simplemente dicen: “gracias, pero no”. Y uno de ellos es Fher Olvera, vocalista de Maná.

En un breve encuentro con la prensa, Fher dejó claro que ni él ni la banda piensan coquetear con ese tipo de música debido a que considera que esos géneros no tienen mucho que ofrecer.

“Sí, nosotros no le entramos al reggaetón y esas cosas. No, la verdad es que no nos latía, ya está pasando de moda, ya a mucha gente ya no le gusta o algo así, ¿no?”, aseguró el cantante de 65 años.

“Para mí ese tipo de música, la verdad, musicalmente y literalmente es muy pobre, sobre todo las letras, es terrible. Yo creo que los mexicanos queremos vivir en paz y ahorita el arte también está fomentando la violencia”, agregó Fher.

Y por si no quedaba suficientemente claro, el cantante hasta celebró que las autoridades mexicanas hayan decidido prohibir los corridos tumbados en ciertas partes del país y multar a los artistas que se pasen la ley por alto.

“Vaya, siempre hubo esto. Hay algunas versiones (de corridos) muy manchadas, otras no tanto. Pero yo creo que los mexicanos lo que queremos es vivir más en paz, y si el arte también está fomentando la violencia, pues no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que cualquiera quiere que sus hijos estén tranquilos, su familia, sus amigos, ¿no? Yo creo que debería tener una regulación”, aseguró Olvera.

Con estas declaraciones, Fher Olvera deja claro que Maná seguirá apostando por su propio estilo musical. Y, con más de 30 años de trayectoria, no parece que la banda tenga prisa por cambiar de rumbo.

