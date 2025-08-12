Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 12 de agosto de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchas modalidades de juego que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 12 de agosto de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 12 de agosto

Combinación mediodía: 01 07 02 08

Combinación noche: 07 07 01 01

Números ganadores de Pick-4 del martes 12 de agosto

Combinación mediodía: 02 09 00 06 08

Combinación noche: 08 07 09 07 01

Números ganadores de Cash4Life del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 02 09 19 52 54

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 03 04 15 36 39 B-03

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $308,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden concreto en el que salieron.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

