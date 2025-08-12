Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 12 de agosto de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 12 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 04 09 19 20 25 27 33 36 38 39 40 44 45 47 51 66 67 69 70 77

Números ganadores de Numbers del martes 12 de agosto

Combinación mediodía: 06 04 02

Combinación noche: 08 03 06

Números ganadores de Win 4 del martes 12 de agosto

Combinación mediodía: 01 03 09 00

Combinación noche: 03 08 06 09

Números ganadores de Take 5 del martes 12 de agosto

Combinación mediodía: 02 13 18 20 36

Combinación noche: 03 16 26 28 30

Números ganadores de Cash4Life del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 02 09 19 52 54

Consejos para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números de la lotería.

Luego, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría llevar a problemas financieros.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

