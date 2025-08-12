Netanyahu “autorizará” a palestinos salir de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes 12 de agosto, que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

“Les permitimos marcharse”

Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una inusual entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días.

“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.

Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean“, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio.

Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras les recordaría la “Nakba”, su desplazamiento masivo durante la creación de Israel en 1948.

Netanyahu respaldó la sugerencia de Trump de principios de año de expulsar a los más de dos millones de habitantes de Gaza a Egipto y Jordania, mientras que los ministros israelíes de extrema derecha pidieron su salida “voluntaria”.

Negociaciones de paz

En paralelo a la entrevista del dirigente israelí, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamás llegaría a El Cairo para conversar con los mediadores, que intentan encontrar una salida a esa guerra.

El grupo Hamás es considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países.

La guerra se desencadenó tras el ataque de ese movimiento islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

La delegación, encabezada por el principal negociador del grupo, Jalil al Haya, tiene previsto reunirse con funcionarios egipcios el miércoles para “discutir los últimos avances” en las negociaciones, según una de las fuentes.

Los esfuerzos de mediación liderados por Catar, Egipto y Estados Unidos no han logrado un avance significativo desde la breve tregua alcanzada a principios de este año, rota dos meses después.

Sigue leyendo: