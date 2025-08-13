Avena nocturna con cerezas: el postre saludable que puedes comer para el desayuno

Comienza el día con un delicioso desayuno que te va a dar un impulso de energía para tus actividades: avena trasnochada. Un desayuno fresco y cremoso elaborado con avena, frutas, yogur y semillas de chía.

Se trata de una receta sencilla que la puedes hacer la noche anterior para que se integren los ingredientes y tenga una textura cremosa. Es como comer un postre en el desayuno lleno de nutrientes.

La avena trasnochada o nocturna, como se le llama, es ideal para el verano, ya que se come frío y lo puedes combinar con las cerezas que son las frutas de la temporada.

Un plato cargado de nutrientes con el aporte nutricional de la avena, rica en fibras y carbohidratos que ayudan a dar energía, sumado con las cerezas llenas de nutrientes y antioxidantes que combaten el efecto de los radicales libres y para sumarle más beneficios las semillas de chía con su rico aporte de proteínas que le da una textura gelatinosa.

Avena

La avena es uno de los cereales más nutritivos que hay. Crédito: Shutterstock

La avena es considerada un superalimento por sus niveles de proteínas, fibra y una variedad de vitaminas y minerales que también contribuyen a diversas funciones vitales del organismo, como aportar energía, sensación de llenura, regulación del metabolismo y fortalece el sistema inmune.

La avena es una buena fuente de carbohidratos de absorción lenta que aportan sensación de llenura por más tiempo, lo que ayuda a evitar los antojos y a controlar el peso. También, es una gran fuente de proteínas de alta calidad, superando a muchos otros cereales. Puedes combinarla con otros alimentos, como las legumbres, para crear una proteína completa con todos los aminoácidos que tu cuerpo necesita.

Este cereal aporta minerales y vitaminas esenciales, como fósforo, magnesio, hierro, manganeso y vitamina B1. También te aporta potasio, calcio y zinc, nutrientes vitales para mantener una buena salud en general.

Cerezas

Por su perfil nutricional, el consumo de cerezas dulces o ácidas puede promover la salud al prevenir o disminuir el estrés oxidativo y la inflamación. Crédito: Shutterstock

Las cerezas son una excelente opción para incluirlas en la dieta por sus múltiples beneficios para la salud. Son ricas en antioxidantes y vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario; por su bajo índice glucémico se convierten en un dulce natural que no eleva los niveles de azúcar, sumado a su contenido de serotonina contribuye a controlar el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Esta versátil fruta se pueden comer solas como merienda, deshuesarlas para los más pequeños o añadirlas a desayunos como panqueques, yogur y batidos.

Receta de avena nocturna con cerezas

La avena es un alimento saciante, repleto de nutrientes, fibra insoluble y soluble, que promueven la eliminación del colesterol malo o “HDL”. Crédito: Shutterstock

Esta receta se debe hacer la noche antes para que se hidrate la avena, la chía y se integre con los otros ingredientes. A la mañana siguiente está listo para disfrutar.

Ingredientes

2 tazas de avena en hojuelas

4 cucharadas de semillas de chía

1 1/2 tazas de leche

2 cucharaditas de extracto puro de almendras o un chorrito de vainilla

1/2 taza de cerezas cortadas en trozos gruesas, más adicionales para servir (opcional)

¾ taza de yogur natural colado (estilo griego) con leche entera , dividido

6 cucharaditas de miel

Modo de preparación:

1.- En un tazón, mezcle la avena y la chía.

2.- Incorpore la leche, la vainilla y la miel, mezclando para integrar los ingredientes. Deje reposar al menos 5 minutos

3.- En cuatro frascos o envases haga capas agregando avena y cerezas. Utilice una taza medidora para asegurar la misma cantidad en cada frasco.

4.- Tape los frascos y lleve al refrigerador. Deje toda la noche.

5.- Sirva con yogur y disfrute.

