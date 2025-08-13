Avena nocturna con cerezas: el postre saludable que puedes comer para el desayuno
¡Desayuno nutritivo en minutos! La avena trasnochada con cerezas te da energía. Prepara esta deliciosa receta la noche anterior y disfruta
Comienza el día con un delicioso desayuno que te va a dar un impulso de energía para tus actividades: avena trasnochada. Un desayuno fresco y cremoso elaborado con avena, frutas, yogur y semillas de chía.
Se trata de una receta sencilla que la puedes hacer la noche anterior para que se integren los ingredientes y tenga una textura cremosa. Es como comer un postre en el desayuno lleno de nutrientes.
La avena trasnochada o nocturna, como se le llama, es ideal para el verano, ya que se come frío y lo puedes combinar con las cerezas que son las frutas de la temporada.
Un plato cargado de nutrientes con el aporte nutricional de la avena, rica en fibras y carbohidratos que ayudan a dar energía, sumado con las cerezas llenas de nutrientes y antioxidantes que combaten el efecto de los radicales libres y para sumarle más beneficios las semillas de chía con su rico aporte de proteínas que le da una textura gelatinosa.
- Avena
La avena es considerada un superalimento por sus niveles de proteínas, fibra y una variedad de vitaminas y minerales que también contribuyen a diversas funciones vitales del organismo, como aportar energía, sensación de llenura, regulación del metabolismo y fortalece el sistema inmune.
La avena es una buena fuente de carbohidratos de absorción lenta que aportan sensación de llenura por más tiempo, lo que ayuda a evitar los antojos y a controlar el peso. También, es una gran fuente de proteínas de alta calidad, superando a muchos otros cereales. Puedes combinarla con otros alimentos, como las legumbres, para crear una proteína completa con todos los aminoácidos que tu cuerpo necesita.
Este cereal aporta minerales y vitaminas esenciales, como fósforo, magnesio, hierro, manganeso y vitamina B1. También te aporta potasio, calcio y zinc, nutrientes vitales para mantener una buena salud en general.
- Cerezas
Las cerezas son una excelente opción para incluirlas en la dieta por sus múltiples beneficios para la salud. Son ricas en antioxidantes y vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario; por su bajo índice glucémico se convierten en un dulce natural que no eleva los niveles de azúcar, sumado a su contenido de serotonina contribuye a controlar el estrés y mejorar el estado de ánimo.
Esta versátil fruta se pueden comer solas como merienda, deshuesarlas para los más pequeños o añadirlas a desayunos como panqueques, yogur y batidos.
Receta de avena nocturna con cerezas
Esta receta se debe hacer la noche antes para que se hidrate la avena, la chía y se integre con los otros ingredientes. A la mañana siguiente está listo para disfrutar.
Ingredientes
2 tazas de avena en hojuelas
4 cucharadas de semillas de chía
1 1/2 tazas de leche
2 cucharaditas de extracto puro de almendras o un chorrito de vainilla
1/2 taza de cerezas cortadas en trozos gruesas, más adicionales para servir (opcional)
¾ taza de yogur natural colado (estilo griego) con leche entera , dividido
6 cucharaditas de miel
Modo de preparación:
1.- En un tazón, mezcle la avena y la chía.
2.- Incorpore la leche, la vainilla y la miel, mezclando para integrar los ingredientes. Deje reposar al menos 5 minutos
3.- En cuatro frascos o envases haga capas agregando avena y cerezas. Utilice una taza medidora para asegurar la misma cantidad en cada frasco.
4.- Tape los frascos y lleve al refrigerador. Deje toda la noche.
5.- Sirva con yogur y disfrute.
