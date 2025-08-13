Campeona olímpica Sha’Carri Richardson habló sobre arresto y agresión al atleta Christian Coleman: “Estaba ciega”

La campeona Sha’Carri Richardson rompió el silencio sobre el arresto por agresión a su pareja, el atleta Christian Coleman. La corredora pidió disculpas por sus acciones y prometió que buscaría ayuda.

Richardson publicó un video en sus redes sociales en respuesta a los clips que se viralizaron sobre la agresión a su novio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y posterior arresto por parte de las autoridades.

La atleta expresó remordimiento por su comportamiento. “Me niego a huir (…) no me niego a correr, me niego a huir, y enfrentar todo lo que se me presente de frente, porque todo lo que está del otro lado es más grandioso, pero tienes que pasar por eso para llegar allí”, dijo.

Sha’Carri Richardson responds to video showing her abusing her boyfriend Christian Coleman, and says she will be getting help. pic.twitter.com/uSbagulE2L — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) August 12, 2025

El pasado martes por la mañana, Richardson se sinceró sobre el incidente disculpándose públicamente con Coleman en una serie de stories a través de Instagram. “Él llegó a mi vida y me dio más que una relación, si no una mayor comprensión del amor incondicional a partir de lo que he experimentado en mi pasado”, expresó.

“Debido a mi trauma y dolor pasados, estaba ciega y bloqueada no solo para recibirlo, sino para darlo (…) lo amo y no puedo disculparme lo suficiente con él. Mis disculpas deberían ser tan fuertes como mis acciones, honestamente más fuertes. A Christian, te amo y lo siento mucho”, escribió.

Arresto de Sha’Carri Richardson

La atleta fue arrestada luego de que un agente de la TSA (Transportation Security Administration) reportara la agresión de una mujer a un hombre en la salida de un punto de control en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

La pareja comenzó una disputa verbal que se fue intensificando hasta llegar a convertirse en agresión física por parte de la velocista. Richardson supuestamente empujó a “Coleman con la suficiente fuerza como para que se estrellara contra una columna cercana”.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Fraudley (@fraudley7) August 8, 2025

El atleta habría intentado alejarse, pero Sha’ Carri continuó siguiéndole hasta volverlo a empujar “con la suficiente fuerza como para que saliera volando unos metros”.

La medallista olímpica fue trasladada a la prisión de South Correctional Entity para ser fichada por el cargo de agresión en cuarto grado. Sin embargo, a la hora de recolectar los testimonios, la pareja negó la existencia de violencia física y aseguró que no era una víctima. Tampoco presentó cargos.

Sha’Carri Richardson threatens to snitch on “coward” boyfriend Christian Coleman after TSA accuses her of airport assault (Full Bodycam Footage)



“I can definitely provide footage of him assaulting me if possible.” pic.twitter.com/ZY9kBwueEh — Kollege Kidd (@KollegeKidd) August 13, 2025

Sha’Carri Richardson y Christian Coleman tienen una relación de tres años que terminaron haciendo pública en febrero de 2025.

La velocista de 25 años es especialista en los 100 metros y consiguió medalla de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente, es la campeona mundial vigente en los 100 metros.



