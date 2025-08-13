Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 13 de agosto

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 80% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:04 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 88 grados Fahrenheit (22 y 31 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 9% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.