Dalilah Polanco habla de su relación con Eugenio Derbez y su final

Dalilah Polanco es una de las habitantes de “La Casa de los Famosos México” y durante su estadía se sinceró en una conversación sobre lo que fue su relación sentimental con Eugenio Derbez, que fue entre 2003 y 2004 y tuvo una duración de 5 años. Por ello, se sinceró sobre lo que vivieron en ese tiempo y, aunque han pasado casi dos décadas desde que terminaron, las preguntas sobre ellos continúan.

La actriz no comprende cómo, después de tanto tiempo transcurrido sin estar con Eugenio, la siguen cuestionando al respecto y espera que algún día comprendan que no van a volver a estar juntos: “Es una figura fuerte, pero si lo ves a manera personal, claro, ya dices: ‘Supéralo’… yo que fui la del no, ya lo superé hace años. Ya te pago la terapia, por favor… jamás vamos a regresar“.

Polanco comentó cómo fue cuando se conocieron y mencionó que eso ocurrió cuando ella tenía 16 años, debido a que ella en oportunidades se iba con su padre al trabajo y en el canal de televisión siempre necesitaban extras para que formaran parte del público, y ella era una de esas; en medio de las grabaciones se vieron cara a cara.

“Yo iba con mi papá a Televisa, entonces iba a ver a los foros, a ver a dónde me podían meter… Y cada que tocaba grabar el programa de Anabel, como disfrazaban a mucha gente, yo alzaba la mano y me sentaban ahí (de extra)”, le contó a Ninel, quien también está participando en “La Casa de los Famosos México”.

Dalilah, bajo ninguna circunstancia, se expresó de él de forma negativa; todo lo contrario, pero sí detalló el grado de la presión que existía al estar al lado de una persona con tantas ocupaciones que no podía dejar a un lado: “Era muy buena, pero muy difícil y de gran aprendizaje… sentí que había muchas responsabilidades porque era el señor actor, productor, director. Entonces, tenía que estar a la par; si había una cena, tenía que estar a la altura”, explicó.

La habitante del reality show, antes de dar por finalizado el tema y revelar el motivo del fin de su relación sentimental, dijo que: “Sentía que no me querían nominar, pero me querían eliminar“.

