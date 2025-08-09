Victoria Ruffo revela condiciones para trabajar con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez fueron invitados a Pinky Promise, y en una nueva emisión mencionaron detalles en los que vincularon a Eugenio. Por ello, le preguntaron a la actriz si sería capaz de trabajar con él, y fue bastante clara al mencionar que no cree que eso llegue a suceder, aunque existiría una condición: el monto que le podrían pagar para estar en el reality show.

La madre de José Eduardo dijo que, aunque existe una probabilidad, no cree que Eugenio esté dispuesto a pagar lo que debería. Razón por la cual toma mayor fuerza la idea de que no van a estar juntos en este proyecto que la familia ha venido realizando desde hace muchos años: “Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo; pero no, no me ha invitado. Si me paga bien, sí, pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”.

El hijo de ambos actores mencionó que, cuando se pensó en este proyecto, jamás fue con el fin de unirlos en alguna de las temporadas; todo lo contrario: “No, nunca fue por ese rumbo, se comentó siempre de juego o burla, que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté: no le va a alcanzar llevar a mi mamá. Ya hubo un primer acercamiento que fue el nacimiento de Tessa; ya dejémoslo ahí, todo salió bien”.

Karla Díaz aprovechó la ocasión para preguntarle a él con cuál de las dos figuras se relaciona más y tiene un mayor acercamiento, donde siente que una conversación puede fluir de una manera más sana y armoniosa que con la otra parte. Él dijo que estaba muy seguro de que todo eso se daba con Victoria: “Con mi mamá, mil veces; hay más confianza, platicamos mucho más. Es muy diferente, porque crecí con ella”.

José Eduardo destacó que deberían dejar de pensar que pudiera existir un nuevo reencuentro entre sus padres, más allá del que hubo cuando su hija nació. A pesar de que ellas dejaron las diferencias a un lado, cada una de las partes se encuentra trabajando en lo suyo, y él lo ve un poco viable que se dé.

“Estaba toda la familia, creo que nada más faltó Vadhir. Verlos a todos ahí viéndola fue muy mágico, pero yo traía una emoción muy fuerte. Estuvimos un rato platicando y conviviendo”, dijo José.

