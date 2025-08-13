Elimina los malos olores del microondas con este sencillo truco usando cáscaras de naranja

La naranja es una planta de la que se aprovechan todos sus partes, desde la fruta que es una de las más populares del mundo, las hojas y las cáscaras que están llena de antioxidantes y aceites aromáticos que pueden ayudar a limpiar los olores de electrodomésticos como el microondas. Te mostramos el paso a paso para eliminar los olores con las cáscaras de naranja.

Recordemos que mantener el microondas libre de olores y limpio nos permite un mejor manejo de los alimentos y evitar que cambie el sabor y la textura. Además de limpiarlo con frecuencia, es importante mantenerlo libre de olores.

Una manera sencilla de resolver esto es utilizando las cáscaras de naranja para aromatizar y limpiar el microondas. Solo basta colocar las cáscaras de naranja en un recipiente, llevarlos al microondas por varios minutos y esto permitirá que la cáscara desprenda sus aceites y su aroma logrando absorber los colores de microondas.

Cómo eliminar olores del microondas con cáscaras de naranja

Para mantener tu microondas impecable, se recomienda limpiar el microondas todas las semanas y se pueden utilizar ingredientes naturales como las naranjas y otros cítricos.

El ácido cítrico de la naranja es un potente desengrasante natural. Sus propiedades no solo eliminan grasa y suciedad de las superficies, sino que también ayudan a disolver la cal, remover manchas y quitar el óxido. Además, deja un aroma fresco y agradable.

Ingredientes y materiales

1/2 naranja y cáscaras de naranja

Recipiente apto para microondas

Agua

Paño de cocina limpio

Instrucciones para la limpieza

1.- En un recipiente, coloca el agua, la naranja y las cáscaras.

2.- Calienta la mezcla en el microondas durante 5 minutos. El vapor que se genere ablandará la grasa y la suciedad incrustada, facilitando su eliminación.

3.- Una vez finalizado el tiempo, retira el recipiente con cuidado para evitar quemaduras.

4.- Frote las paredes del microondas con un paño de cocina seco para retirar la suciedad por completo.

