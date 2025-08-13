Policía de Puerto Rico investiga confidencias en caso de turista de NY que murió baleado en La Perla

NUEVA YORK – Las autoridades policiales en Puerto Rico están verificando confidencias en el caso del turista de Nueva York que murió en medio de un tiroteo en el vecindario La Perla, en San Juan, horas antes del concierto de Bad Bunny al que planeaba asistir con su novia y otros acompañantes.

Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó a El Nuevo Día que la pesquisa por la balacera que acabó con la vida de Kevin Mares, de 25 años, continúa con entrevistas.

“Estamos en el proceso investigativo”, declaró el inspector. “Estamos con entrevistas y verificando todas las confidencias que llegan”, indicó el portavoz del CIC.

Las personas que acompañaban al joven ya fueron entrevistadas, pero serían nuevamente interrogadas.

Figueroa añadió que, de las varias confidencias que han recibido, algunas han arrojado resultados positivos. “Todos los días trabajamos en conjunto con la fiscalía de San Juan”, especificó.

Este martes trascendió que Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años y quien supuestamente era el objetivo del tiroteo en el exterior del negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, fue liberado bajo fianza.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales, Joey Fontánez, dijo al mismo medio que el arresto de Estrada fue resultado de una orden de arresto emitida en el 2022 por cargos de drogas.

El inspector, además, señaló que Estrada es el sobrino de las otras dos personas que resultaron heridas en el tiroteo. Estos fueron identificados como Miguel y Keila Meléndez Beltrán, de 45 y 46 años, respectivamente. El sujeto carga con récord criminal por drogas.

Estrada fue arrestado en el sector La Trocha, en Vega Baja, a raíz de confidencias que recibieron investigadores.

Mares, de origen mexicano, había llegado a la isla el jueves para asistir a uno de los conciertos de la Residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico o “Choliseo”. Arribó con su novia Angy Nicole Argüello, el hermano de esta, un primo y un amigo.

A eso de las 4 a.m. del domingo, Mares, estudiante de veterinaria en LaGuardia Community College en Queens, murió baleado en el vecindario ubicado en las afueras del Viejo San Juan.

Había acudido al lugar porque quería seguir la fiesta con el grupo. Su novia se quedó en el hotel porque estaba cansada. El sábado en la noche, los cuatro habían participado de actividades relacionadas con la Residencia.

Según la información que maneja la Policía, agentes recibieron una llamada a través del sistema 911, aproximadamente, a las 4:13 a.m. en la que se avisaba que varias personas habían resultado heridas en la calle Lucila Silva.

Mares recibió una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen y fue trasladado al Centro Médico en Río Piedras, donde fue declarado muerto.

La condición de los otros dos baleados, que fueron trasladados a otro hospital de la capital, no está clara, aunque algunos reportes indican que se encuentran estables.

Las autoridades revelaron previamente que la escena criminal en La Perla había sido alterada, ya que no se encontraron los casquillos de bala. Adicional, se identificaron varios rastros de lo que sería sangre, y, en un callejón, se ocupó un abastecedor negro, marca Glock, con 31 municiones calibre 9 milímetros.

Al momento, la versión a la que las autoridades le dan mayor peso es que el turista fue víctima inocente de una discusión que no lo involucraba directamente.

En declaraciones al NY Daily News, Argüello dijo que el primo de Mares vio cuando este se desplomó al suelo.

“Lo vio salir del bar casi sin fuerzas, y luego se desplomó”, declaró Argüello quien llevaba siete años de relación con el universitario.

“Salió a ver qué pasaba, porque no sabía qué pasaba. Y fue entonces cuando notó la sangre”, añadió.

Sigue leyendo:

¿Qué se sabe del caso del joven mexicano de NY que murió en una balacera en La Perla, Puerto Rico?

Un boricua de La Perla entre los seis homenajeados por HITN y “El Centro” de NY en serie documental



