¿Qué se sabe del caso del joven mexicano de NY que murió en una balacera en La Perla, Puerto Rico?

NUEVA YORK – Las autoridades en Puerto Rico detuvieron a una persona de interés en el caso por la muerte de Kevin Mares, el mexicano de 25 años que murió en medio de un tiroteo en el barrio La Perla, en San Juan, Puerto Rico.

La tragedia que cobró la vida de Mares, quien había viajado a la isla para disfrutar de uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico o “Choliseo“, ocurrió antes de que este pudiera acudir al evento junto a su novia Angy Nicole Argüello, el hermano de esta, un primo y un amigo.

Kevin Mares junto a su novia Angy Nicole Argüello. Foto: GoFundMe

El inspector Joey Fontánez, de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, Joey Fontánez, confirmó que Kenneth Giovanni Estrada, de 37 años, fue detenido para interrogatorio.

Estrada fue arrestado en el sector La Trocha, de Vega Baja, como resultado de confidencias a agentes de la Policía. Vega Baja es un municipio que se encuentra, aproximadamente, a una hora de San Juan.

Contra el sujeto pesaba una orden de arresto emitida por el Tribunal de San Juan en el 2022 por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. El procesamiento estuvo vinculado a una transacción de drogas con un agente encubierto.

Al hombre se le fijó una fianza de $20,000 dólares, precisó un reporte del periódico local El Nuevo Día.

De acuerdo con Fontánez, Estrada es pariente de las otras dos personas que resultaron heridas en el tiroteo, quienes fueron identificados como Miguel y Keila Meléndez Beltrán. Miguel y Keila, de 46 y 45 años, respectivamente, son hermanos y residen en La Perla.

“No se descarta que (Estrada) haya sido la ‘tarjeta’”, precisó Fontánez a El Nuevo Día.

Ambos se encuentran estables.

Las autoridades buscan recabar información que dé con la persona que hizo los disparos.

Transcendió que Estrada es sobrino de los hermanos. Miguel, presuntamente, tiene récord criminal por un caso previo de drogas.

Mares, quien estudiaba veterinaria en LaGuardia Community College, había adquirido boletos para la función del domingo 10 de agosto. Sin embargo, fue en la madrugada de ese día, poco después de las 4 a.m., que lo alcanzó una bala que alegadamente iba dirigida a otra persona.

El técnico veterinario había llegado a la isla el jueves, 7 de agosto.

Novia de Kevin Mares pide justicia

En entrevista con Telenoticias, de Telemundo, la novia de Mares pidió a las autoridades dar con el atacante.

“Por favor, encuentren al que hizo esto porque me quitó casi mi vida entera”, expresó.

“Esto sí es un dolor muy grande y afectó a mucha gente”, añadió.

La joven relató que Mares se fue a La Perla después de que el grupo estuvo en La Placita de Santurce.

“Yo estaba muy cansada porque caminé mucho. Tenía mucho sueño y quería regresar al hotel. Ellos todavía querían celebrar y yo les dije que me quería quedar en el hotel. Kevin me preguntó que si estaba bien que pudiera ir y le dije que sí. Le dije que por favor se cuide, que lo quería mucho, y eso fue lo que pasó, él no regresó”, contó la joven.

“El era una persona bien honesta, bien estudioso. El quería ser veterinario. El amaba los animales. El tenía toda una vida entera delante de él”, describió la novia.

La información que maneja el Negociado de la Policía de Puerto Rico apunta a que una discusión habría provocado la balacera en la que murió el universitario.

El muchacho se encontraba por el bar “Refugio de Hombres Maltratados” cuando una de las balas en el exterior del establecimiento lo impactó.

Aparentemente, él o los responsables del tiroteo dispararon a la multitud.

En la escena, oficiales incautaron un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. No se hallaron casquillos, por lo que se cree que fue alterada.

Mares murió en el Centro Médico de Río Piedras por los impactos de bala en el abdomen.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Al momento, la Policía busca determinar si en efecto fueron personas que estaban cerca de Mares los que estaban discutiendo o si el joven tuvo algún tipo de participación en el altercado.

El negocio no tiene cámaras de seguridad, y, según uno de los agentes que arribó a la escena, hasta el domingo ningún testigo estaba brindando información para adelantar la pesquisa.

También en declaraciones a Telemundo, los padres de Mares se expresaron consternados con la noticia.

“Es una pérdida muy fuerte para nosotros. Siempre lo vamos a llevar en el corazón”, dijo Héctor Mares.

Por su parte, Sandra Mares, declaró: “Un hijo maravilloso. El se fue sabiendo que sus padres lo amaban. El era hijo de familia. Era un buen estudiante”.

Si usted tiene información que ayude a esclarecer este caso, llame al 787-343-2020.

Una discusión en La Perla, en San Juan, Puerto Rico, habría provocado la balacera en la que murió Kevin Mares, de 25 años. Foto: GoFundMe

La familia del fallecido abrió una cuenta en GoFundMe para recolectar fondos para el traslado del cuerpo a NY. Hasta la mañana de este martes, la campaña sumaba más de $44,000 dólares.

“El fin de semana pasado, mientras estaba en Puerto Rico celebrando con amigos y preparándose para asistir al concierto de Bad Bunny, Kevin quedó trágicamente atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo y perdió la vida instantáneamente. Ahora nos enfrentamos a la desgarradora tarea de traer a Kevin a casa, con los gastos considerables para trasladar su cuerpo de Puerto Rico a Nueva York, así como los costos del funeral y el homenaje en la Funeraria Frederick. Estos gastos inesperados han supuesto una enorme carga para nuestra familia en un momento ya de por sí devastador“, lee parte de un mensaje en la página.

“Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a darle la despedida que merece. Cualquier contribución, sin importar la cantidad, marcará una diferencia significativa mientras superamos esta pérdida inimaginable. De corazón, gracias por apoyarnos y ayudarnos a traer a Kevin a casa”, puntualizan.

¿Qué es La Perla?

La Perla es una barriada o vecindario en las afueras del Viejo San Juan, zona que data de la época colonial con más de 500 años de historia.

Por décadas, los habitantes de La Perla han batallado contra problemas como la violencia y las drogas con poco respaldo gubernamental.

Por décadas, el vecindario ha sido marginado. Sin embargo, el barrio fue centro del video “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, lo que lo popularizó a nivel turístico y ayudó a matizar varios de los prejuicios que marcan la zona.

La exposición global llevó a sus residentes a impulsar iniciativas para revitalizar el área y ofrecer recorridos para educar a los visitantes sobre la historia y la cultura de La Perla como el “Despacito Tour”.

Sin embargo, la demarcación continúa enfrentando retos de seguridad, por lo que no es recomendado, por ejemplo, visitarlo en horas de la madrugada.

