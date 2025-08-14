Demandan a Priscilla Presley por presunto fraude superior a los $50 millones de dólares

Una pareja de ex socios de Priscilla Presley le interpusieron una demanda superior a los $50 millones de dólares en daños y perjuicios, por un presunto fraude por incumplimiento de contrato. Brigitte Kruse y Kevin Fialko se presentaron este lunes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles donde afirmaron que la viuda de Elvis Presley los utilizó para explotar económicamente su nombre e imagen, pero les ocultó que había vendido esos derechos décadas antes.

La demanda llega poco más de un año después de que Presley, 80 años, demandara a Kruse y Fialko, por abusar de ancianos en un “plan meticulosamente planeado y aborrecible” para “aprovecharse de una mujer mayor ganándose su confianza, aislándola de las personas más importantes en su vida y engañándola, haciéndole creer que la cuidarían (personal y financieramente), mientras que su objetivo real era drenarle hasta el último centavo que tenía”.

Jordan Matthews, abogado de Kruse y Fialko, dijo el miércoles que la “evidencia establecerá que las verdaderas víctimas son mis clientes, quienes invirtieron millones y años de arduo trabajo en revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionados y acusados falsamente una vez que el dinero estaba sobre la mesa y todos los asuntos personales y comerciales se habían resuelto”.

Sin embargo, el dúo ya había demandado a Priscilla Presley en Florida.

La demanda afirma que Kruse, una subastadora reconocida y Fialko un empresario exitoso, se dedicaban a la venta de recuerdos de Elvis Presley desde 2021 cuando Priscilla se acercó a ellos en busca de ayuda para salvarse de la ruina financiera y que ellos pasaron miles de horas trabajando.

“Kruse y Fialko desplegaron propiedad intelectual, conocimientos técnicos y marketing creativo para mejorar la marca de Priscilla”, afirma la querella, y formaron varias empresas para explotar su nombre, imagen y semejanza. Pero reclaman que mientras esto sucedía, Presley les ocultó que había vendido los derechos para licenciar su nombre como parte de un acuerdo de $6.5 millones de dólares con Elvis Presley Enterprises en 2005.

Los abogados aseguran que cuando cuestionaron a Priscilla sobre el acuerdo anterior, Presley negó repetidamente haberlo hecho. Luego le presentaron evidencias de este convenio y ella respondió que lo había olvidado.

La demanda también acusa a Priscilla de intentar aprovechar la muerte de su hija, Lisa Marie Presley en 2023 para recuperar una participación en el patrimonio de Elvis. Lisa Marie era la heredera del patrimonio del ‘Rey del Rock’.

Priscilla y Elvis Presley estuvieron casados entre 1967 y 1973, cuando procrearon a Lisa Marie y se divorciaron cuatro años antes de la muerte de la leyenda del rock, ocurrida en agosto de 1977.

La pelea por la fortuna de la familia Presley

Kruse y Fialko dicen que negociaron un acuerdo en 2023 para terminar con la pelea legal entre Priscilla y su nieto Riley Keough, hijo de Lisa Marie, por el patrimonio de Elvis. En el acuerdo, los abogados obtuvieron 2.4 millones de dólares para Priscilla.

Pero la demanda dice que ella los cortó, violando los contratos que había firmado con ellos en violación de contratos poco después, los difamó públicamente y luego los demandó.

Por su parte, Priscilla Presley acusa a Kruse y Fialko de convencerla fraudulentamente de que eran esenciales para su recuperación financiera y que sus antiguos asesores de confianza la habían engañado.

Dijo que la obligaron a participar en empresas falsas, la hicieron perder el control de su nombre e imagen y la obligaron a “una forma de servidumbre por contrato”. “Al aislarla y sumergirse en cada aspecto de su vida, los acusados pudieron inducir fraudulentamente a Presley a darles poder notarial, control sobre su familia y fideicomisos personales, y control sobre sus cuentas bancarias”, dice la demanda.

La carrera mediática de Priscilla Presley

Priscilla se convirtió en una figura pública cuando era adolescente debido a su relación con uno de los hombres más famosos de su tiempo. Nunca abandonó el ojo público, pero recuperó presencia en los medios con el estreno de la película de Baz Luhrmann de 2022 ‘Elvis’ y la película de Sofia Coppola de 2023 ‘Priscilla’, basada en sus memorias.

También protagonizó la franquicia original ‘Naked Gun’ en las décadas de 1980 y 1990, y tuvo un cameo en el nuevo reinicio de la saga.

