Hombre baleado con su propia arma: pelea entre amigos en hogar en Queens, Nueva York

Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC).

Ramjit discutió con un conocido dentro de la casa multifamiliar ubicada en 103rd St. cerca de 97th Ave en Ozone Park, alrededor de las 7:45 p. m. del martes, según la Policía de Nueva York. Mientras discutían, Ramjit sacó un arma. La víctima y su conocido forcejearon y la víctima recibió un disparo en la cabeza, indicó Daily News.

La víctima murió en el lugar de los hechos, a aproximadamente a media milla (800 metros) de su casa. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a su amigo y lo arrestaron para interrogarlo. No se presentaron cargos de inmediato. No está claro el motivo de la disputa.

“Anoche estuve rezando”, dijo ayer Tazneen Khan, una vecina de 59 años, tras ver llegar a la policía la noche anterior. “Es la primera vez que veo algo así… Me parte el corazón”.

La semana pasada un casero baleó fatalmente a un hombre armado con un arpón que intentaba entrar a su casa en Nueva Jersey y la víctima resultó ser un inquilino suyo que vivía en el sótano.

En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo un joven latino de 18 años fue arrestado y acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.