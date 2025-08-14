Rescatan a un caballo que cayó en un pozo de 4 metros (Video)

Un grupo de policías protagonizó un rescate poco habitual en Santa Rosa, una ciudad ubicada en la provincia de La Pampa, Argentina. Un caballo cayó en un pozo ciego de casi cuatro metros de profundidad y los uniformados se las ingeniaron para extraerlo.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un escenario inesperado: un pozo abierto que había estado cubierto por chapas, el cual se desfondó dejando al caballo atrapado en el interior.

Ante la urgencia, los policías intentaron solicitar asistencia llamando a la Línea de Reclamos local. Sin embargo, la operadora les informó que no había personal disponible en ese momento.

Lejos de esperar, los agentes decidieron actuar por su cuenta para salvar al animal.

El rescate: palas, soga y trabajo en equipo

Con palas en mano, los efectivos comenzaron a excavar junto al pozo para facilitar una salida segura para el caballo, quien nunca se mostró agresivo ni a la defensiva ante el estrés de su condición.

Contaron con la ayuda de un policía retirado y, utilizando una soga, lograron extraer al animal después de más de dos horas de intenso trabajo. Afortunadamente, el caballo salió ileso.

Mientras se realizaba el operativo, el propietario de la vivienda, un hombre de 36 años, llegó al lugar y se sorprendió con la escena. No obstante, las autoridades informaron que el caballo no pertenece a esa casa, por lo que ahora se investiga quién es el dueño del animal.

La policía inició actuaciones contravencionales y adelantó que se levantarán las actas correspondientes mientras continúan las averiguaciones para dar con el responsable.

