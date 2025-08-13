Rescatan a un mapache que tenía la cabeza atascada en un frasco de vidrio (Fotos)

En Massachusetts, un joven mapache protagonizó una escena digna de caricatura: intentó saborear hasta la última pizca de mantequilla de maní, pero terminó con la cabeza atrapada en el frasco.

El hecho ocurrió en Barnstable y no pasó desapercibido, pues movilizó a equipos de rescate animal y especialistas del New England Wildlife Center, según informó Popular Science.

El hallazgo ocurrió cuando agentes de control animal de Barnstable encontraron mapache con el frasco firmemente ajustado en su cabeza. Aunque ya era independiente y podía alimentarse solo, claramente su curiosidad le jugó una mala pasada.

“Este joven mamífero podría haberse beneficiado de un poco más de supervisión parental”, bromeó Priya Patel, directora médica del centro.

Un recate rápido, por suerte

El mapache fue trasladado al hospital del New England Wildlife Center, donde el equipo se preparó para un procedimiento que, por suerte, resultó menos complicado de lo esperado. Mientras un miembro del personal sostenía al animal, otro giró el frasco y logró retirarlo sin necesidad de sedación.

El centro compartió en redes sociales que la extracción fue “en un instante”, pero con humor aclararon que la dignidad del mapache no salió tan bien librada como él. Después del percance, los veterinarios lo examinaron, le administraron líquidos y confirmaron que no presentaba lesiones.

Una vez recuperado, el animal fue devuelto a su hábitat, en la misma zona donde fue encontrado, probablemente cerca de su madriguera

Priya Patel aprovechó el incidente recordar lo fundamental que es enjuagar los envases reciclables, colocar tapas en los frascos y asegurar bien la basura para evitar accidentes como este. El New England Wildlife Center reforzó este mensaje en sus redes sociales, promoviendo una convivencia más segura entre humanos y animales.