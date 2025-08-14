Yankees prenden las alarmas por un esguince en la rodilla de Paul Goldschmidt

Los New York Yankees podrían sufrir la baja de otra de sus figuras. Ahora, estarían en riesgo de enviar al inicialista Paul Goldschmidt a la lista de lesionados antes de la serie contra San Luis el fin de semana.

El veterano pelotero sufre un esguince de rodilla derecha de bajo grado. Ante esto, será evaluado durante su día libre y decidirán antes del viernes, en el inicio de la serie, si será puesto en el listado.

Goldschmidt se lesionó al perseguir un elevado de foul de Byron Buxton en la tercera entrada de la victoria del martes por 9-1. El toletero se pasó de la línea por la pista de tierra cerca del dugout de los Yankees y se resbaló antes atajar la pelota. Continuó en el juego y hasta conectó un doble tras la aparatosa caída, aunque igualmente fue sustituido.

Paul Goldschmidt otro problema para Yankees

Después de la derrota por 4-1 ante Minnesota el miércoles, el mánager del equipo, Aaron Boone, reconoció que el jugador presentaba problemas. Además, señaló que presentó dolencias en el juego y en la mañana del miércoles, aunque parecía estar mejor y que, ante la supuesta recuperación, irían evaluando.

El veterano bateador, que tiene promedio de .404 contra los zurdos, no estuvo presente en el lineup “bombardero” el miércoles. Tampoco hizo de bateador designado, pasados los innings del juego, cuando subió a la loma el «siniestro» de los Mellizos, Kody Funderburk.

Si ingresa en la lista de lesionados, los Yankees perderían a un toletero que presenta promedio de .276 con 10 jonrones y 40 carreras impulsadas en 112 juegos esta temporada. También a un gran guante que tiene un porcentaje de fildeo de .996 y ha cometido tres errores en 745 oportunidades este año.

Malas noticias en medio de mala racha

Actualmente los Yankees se encuentran en la tercera posición con 64 victorias, a un par de juegos de distancia con los Red Sox, sin embargo aún lejos de los líderes, los Blue Jays quienes a pesar de su caída en contra los Cubs, se mantienen con una buena distancia con 70 victorias.

Además, con la derrota ante Minnesota, los Yankees se colocan apenas un juego por encima de los Guardians en la puja por el tercer y último boleto de comodín de la Liga Americana.

Los Yankees desperdiciaron una oportunidad de oro por fortalecer su posición en una recta final que se vuelve cada vez más ajustada, y con seis semanas restantes, cualquier tropiezo, especialmente uno relacionado con lesiones de jugadores clave como Goldschmidt, podría terminar por dejarlos fuera de los playoffs.

