Air Canada comienza cancelación de vuelos por paro laboral, ¿qué hago si mi vuelo se cancela?

La aerolínea Air Canada inició el jueves un proceso denominado “reducción gradual” en la mayoría de sus operaciones, que incluye la cancelación de múltiples vuelos a causa de un posible paro laboral que podría afectar a unos 130,000 pasajeros por día y que podría comenzar tan pronto como este sábado. Se espera que 500 vuelos sean cancelados para el final del viernes.

Mientras tanto, la aerolínea canadiense anunció la suspensión de su programación y el intento de conseguir reservas con otras aerolíneas para limitar las afectaciones en caso de que sus trabajadores, unos 10,000 auxiliares de vuelo, se retiren del trabajo, luego que desde el miércoles emitieron un preaviso de huelga de 72 horas.

En respuesta, Air Canada emitió un preaviso de cierre patronal para una suspensión gradual de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge: “Todos los vuelos se suspenderán a partir del sábado por la mañana temprano”, advirtió Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada y adelantó que este enfoque ayudará a facilitar un reinicio ordenado “que, en las mejores circunstancias, tardará una semana entera en completarse”.

El vocero anunció que una primera serie de cancelaciones, incluye varias docenas de vuelos y afectó los vuelos internacionales de larga distancia que debían salir el jueves por la noche. “Para mañana por la noche, esperamos tener vuelos cancelados que afectan a más de 100,000 clientes”, dijo Nasr. “Para la 1 de la madrugada del sábado, estaremos completamente en tierra”, anunció.

Dijo que esta suspensión de vuelos afectará a 25.000 canadienses al día en el extranjero, quienes podrían quedar varados, aunque adelantó que los clientes cuyos vuelos sean cancelados serán elegibles para un reembolso completo, aunque han hecho arreglos con otras aerolíneas canadienses y extranjeras para brindar alternativas “en la medida de lo posible” a los pasajeros.

Avión de Air Canada regresa de emergencia a Toronto. Además, policía irrumpe en la Universidad de York y todo sobre la huelga en el TTC programada para este viernes. pic.twitter.com/w7Mz0aFI5h — The Bridge (@bridge_canada) June 6, 2024

¿Qué demandan los trabajadores de Air Canada?

Arielle Meloul-Wechsler, jefa de recursos humanos de Air Canada, dijo que la última oferta para los trabajadores de la aerolínea incluye un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, durante cuatro años en respuesta a las demandas del sindicato que calificó como “salarios de pobreza” de los auxiliares de vuelo y el trabajo no remunerado cuando los aviones no están en el aire.

Meloul-Wechsler dijo que las negociaciones llegaron a un punto muerto, pero que todavía están disponibles para dialogar y llegar a un arbitraje consensual y adelantó que si no se llega a un acuerdo, las “muy graves perturbaciones” resultantes llevarían a la empresa a solicitar la intervención del gobierno.

La ministra federal de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, declaró que solicitó al sindicato que respondiera a la solicitud de arbitraje de la aerolínea e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo de forma independiente.

Estas negociaciones se producen casi un año después de que Air Canada evitara una posible huelga de sus pilotos en septiembre de 2024, que también amenazaban con irse a paro. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo contractual antes de que el sindicato de pilotos pudiera emitir un preaviso de huelga de 72 horas.

Air Canada comenzó a cancelar vuelos ante una posible interrupción laboral por parte de los asistentes de vuelo que podría afectar a unas 130,000 personas al día.



El sindicato que representa a alrededor de 10,000 asistentes de vuelo de la aerolínea más grande de Canadá emitió… pic.twitter.com/DTZkwQFbHB — NMás (@nmas) August 15, 2025

¿Qué hacer si mi vuelo de Air Canada se cancela?

Para evitar las afectaciones lo menos posible a los pasajeros, Air Canada anunció que se anunciaría a sus clientes sobre cualquier eventualidad vía correo electrónico o mensaje de texto ya que aun se desconoce cuánto tiempo pararían las actividades de la aerolínea.

En el caso de que tu vuelo se cancele, puedes solicitar un reembolso completo en el sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, de acuerdo Air Canada.

La aerolínea afirmó que también ofrecería opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras, aunque esta alternativa está sujeta a disponibilidad, por lo que advirtió que no podía garantizar una nueva reserva inmediata porque los vuelos de otras aerolíneas ya estaban llenos “debido al pico de viajes de verano”.

Los pasajeros con flexibilidad para reprogramar sus planes de viaje también pueden volver a reservar sus vuelos para fechas entre el 21 de agosto y el 12 de septiembre sin costo adicional, dijo Air Canada.

También adelantó que de acuerdo con las regulaciones federales, las cancelaciones de vuelos causadas por una huelga o cierre patronal se consideran fuera del control de la aerolínea, por lo que los clientes no son elegibles para recibir compensación por los gastos de comida y alojamiento incurridos durante la disputa laboral.

