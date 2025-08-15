CREAR Futuros: Un merecido reconocimiento

El programa CREAR Futuros de nuestra Federación Hispana acaba de ser escogido como uno de los 12 finalistas de Examples of Excelencia 2025, una distinción que concede la organización Excelencia in Education. Y debo confesar que eso nos llena de orgullo.

Perla Rodríguez, Directora Principal de Iniciativas de Educación de la Hispanic Federation, explica por qué: “Examples of Excelencia es la única iniciativa basada en datos concretos a nivel nacional que otorga reconocimiento a los programas con eficacia demostrada en cuanto a aumento del éxito de las y los estudiantes latinos. Desde 2005, Excelencia ha examinado más de 2,500 programas que se presentaron a concurso, y ha reconocido a más de 400, asignándoles en ese lapso más de 2.2 millones de dólares”.

En cuanto a CREAR Futuros, se trata de un programa que pusimos en marcha en Nueva York en 2012, y que desde entonces se ha extendido a Carolina del Norte, Connecticut, la Florida e Illinois.

Una característica especial de CREAR Futuros es que su implementación depende en buena medida de las y los estudiantes latinos calificados que se reclutan en los establecimientos de educación afiliados con el programa.

“Esas y esos jóvenes mentores”, añade Rodríguez, “asesoran, guían y dan apoyo a estudiantes de primer año, así como a quienes son los primeros en sus familias en cursar estudios universitarios”.

La ayuda que prestan los mentores de CREAR Futuros abarca aspectos tan amplios como la tutoría y el asesoramiento sobre la ayuda financiera y otros recursos a los que pueden acceder los estudiantes. Por ejemplo, los que suministran las organizaciones comunitarias que forman parte de nuestra Hispanic Federation.

“CREAR Futuros consta de dos componentes principales” resume Perla Rodríguez. “Uno es brindar a nuestros jóvenes estudiantes el respaldo que necesiten para obtener mejores resultados académicos. Por ejemplo, tasas más altas de finalización de sus estudios y de obtención de títulos. Y el otro componente es la promoción del liderazgo juvenil combinado con el apoyo financiero a líderes estudiantiles latinos calificados, seleccionados y contratados para que sirvan como mentores”.

Un aspecto notable de CREAR Futuros es el empleo de un enfoque sinérgico para mejorar la comunicación, promover el intercambio de conocimientos y cumplir con el objetivo final de eliminar la brecha de la desigualdad.

Durante sus casi 13 años de existencia, CREAR Futuros ha demostrado su eficacia con respecto al aumento del GPA (Grade Point Average, o Promedio general de calificaciones) de los estudiantes, así como las tasas de finalización de los cursos y de retención de graduación.

Para obtener más información sobre este importante programa, pueden visitar el sitio web de CREAR Futuros. Y si quieren saber más acerca del resto del trabajo de la Hispanic Federation, consulten aquí, o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation