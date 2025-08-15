Miguel Varoni habla de su lucha contra la obesidad y la cirugía bariátrica

Miguel Varoni hace cinco años con el tema del COVID-19 le afectó a un punto impresionante y la cantidad de comida que consumía al día no era normal. Por ello, subió muchas libras y pesaba más de 100 kilos. Desde ahí, las cosas para él empeoraron seriamente y comenzó a notar las consecuencias y los dolores tan fuertes que sentía en diversas partes de su cuerpo, hasta que su esposa, Catherine Siachoque, y él coincidieron en que la opción era operarse.

“Cuando llegó la pandemia, que fue en 2020, y nos encerramos, yo empecé a comer como una bestia. Pero esto era a niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar; ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda -yo siempre he sufrido de la espalda por la altura-, hernias, cosas. Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que operar’. Y Cathy fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte'”, explicó en el “Ser 360 Pódcast”.

El productor y actor de reconocidas telenovelas mencionó que le hicieron un procedimiento médico que lo llevó a tener una vida similar a la de antes y su gran sorpresa fue ver cómo iba bajando de libras de una manera que jamás imaginó, y poco a poco le fue agarrando el gusto.

“Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso, volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”, contó.

Sin embargo, todo en exceso es malo y, tras reencontrarse con un médico cirujano que ya lo había operado en el pasado, le llegó a consultar al actor qué era lo que le estaba ocurriendo, ya que no se veía nada saludable. Varoni mencionó que se había obsesionado con estar delgado, pero le estaba afectando gravemente su salud.

“Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso. A raíz de este encuentro tan maravilloso, ahí mi vida volvió a cambiar. Usted me arregló no solamente la cara, que me la arregló; me hizo todas las cirugías de alguna manera para que todo volviera a estar cómodo y se acomodara de alguna manera. Y volví a comer y volví a ser una persona”, comentó sobre su salud.

