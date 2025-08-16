Alejandra Guzmán comparte su recuperación tras cirugía de emergencia

El pasado viernes 15 de agosto, el nombre de Alejandra Guzmán ocupó los titulares del mundo del entretenimiento debido a que en Ventaneando mencionaron que, aparentemente, ella se encontraba hospitalizada de emergencia motivada por una hernia que tendría y, según informaron, tuvo que haber sido sometida a una operación.

No fue hasta este sábado cuando la cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un post donde muestra el antes y el después, que acompañó con la palabra “titanio”. Además, en una de las imágenes se aprecian unos tornillos en la parte de la columna y otras herramientas que debieron haber sido implantadas a través de una operación. La intérprete de “Hacer el Amor Con Otro” no ofreció detalles del procedimiento al que fue sometida.

Sin embargo, Coco Díaz, quien es una de las personas cercanas a Alejandra, escribió en una publicación de “El Heraldo de México” que la información que dieron en TV Azteca habría sido errónea, por lo cual “La Reina del Rock” se encontraría mejor que nunca, a pesar del reposo médico que está cumpliendo tras una intervención a la que fue sometida hace casi un mes. En el post de Instagram, Díaz comentó lo siguiente: “Está perfecta y próximamente habrá noticias”.

Alejandra Guzmán suspendió su gira de 2025

Alejandra Guzmán, el pasado 24 de julio, compartió un comunicado en su perfil de Instagram diciendo que los próximos shows que tenía programados para este año tuvieron que ser suspendidos por complicaciones en su salud. Además, ofreció disculpas a sus fans y dijo que estén pendientes de los canales oficiales para conocer las nuevas fechas. Sin embargo, no dijo qué era lo que estaba ocurriendo con ella que la llevó a cuidarse de una forma más profunda.

“Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, compartió en un comunicado.

