Sylvia Pasquel habla de los problemas de salud de Alejandra Guzmán

Luego de que hace unos días Alejandra Guzmán anunció a través de sus redes sociales que reprogramaría los conciertos que quedaban de 2025 de su gira Brilla Tour debido a que se sometió a una cirugía, su hermana, Sylvia Pasquel, acaba de revelar el motivo por el cual se dio esta lamentable situación.

En un encuentro con la prensa, la actriz compartió que la interprete tuvo que ser operada nuevamente a causa de los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos hace años como parte de un procedimiento estético, y aseguró que, afortunadamente, su vida no corre peligro.

“Ella tiene un tema desde hace ya muchos años con los polímeros, entonces cuando se encapsulan la tienen que operar y le tienen que quitar un pedazo”, revelo Pasquel a las cámaras.

Para finalizar, Sylvia Pasquel hizo énfasis en que el tema de los biopolímeros es algo que Alejandra Guzmán va a tener que enfrentar por el resto de su vida. Además de aclarar que se está recuperando.

“Desgraciadamente es algo con lo que va a tener que seguir lidiando; sin embargo, aunque sí es delicado, no es grave. Ella se está recuperando muy bien”, agregó.

Cabe mencionar que los problemas de salud de Alejandra comenzaron en el 2009 y, desde entonces, se ha tenido que someter a más de 40 intervenciones quirúrgicas para quitarle la sustancia. Incluso se le tuvo que colocar una cadera de titanio por una infección que fue provocada por esto mismo.

