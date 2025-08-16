Apple Watch lanza por fin novedosa versión para medir los niveles de oxígeno en la sangre

El gigante tecnológico Apple anunció este jueves la implementación de una novedosa función para sus dispositivos Apple Watch para medir los niveles de oxígeno en sangre, luego que finalmente ganó una disputa legal de un año de duración por la propiedad intelectual de dicha función con Masimo que fue resuelta por la Aduana de EE.UU.

En su anuncio, Apple explicó que esta función rediseñada estará disponible para los modelos: Apple Watch Series 9, Series 10 y Apple Watch Ultra 2 a partir del jueves. Los datos del sensor de la app Oxígeno en Sangre del Apple Watch se medirán y calcularán en el iPhone emparejado.

El largo problema legal para implementar sensores de oxígeno en sangre

La disputa legal comenzó en 2023, luego que la Comisión de Comercio Internacional (ITC) determinó que los sensores de oxígeno en sangre diseñados por Apple infringían la propiedad intelectual de Masimo, empresa de tecnología médica y obligó a Apple a suspender la venta de algunos de sus relojes y tuvo que lanzar al mercado versiones modificadas de sus dispositivos wearables sin esta función.

“Los equipos de Apple trabajan incansablemente para crear productos y servicios que empoderen a los usuarios con funciones de salud, bienestar y seguridad líderes en la industria que se basan en la ciencia y tienen la privacidad en el centro”, anunció la compañía en un comunicado.

Además, los usuarios que no cuenten con esta función podrán acceder a ella actualizando su iPhone a iOS 18.6.1 y su Apple Watch a watchOS 11.6.1 y podrán ver sus resultados en la sección Respiratorio de la app Salud.

“No habrá ningún impacto en las unidades de Apple Watch compradas previamente que incluyan la función original de oxígeno en sangre, ni en las unidades de Apple Watch compradas fuera de los EE. UU.”, aclaró el corporativo.

Pero esta no es la primera mejora de estos dispositivos para ofrecer mejor información sobre el cuidado de la salud a sus usuarios en los últimos años.

Recientemente, también lanzó una función de detección de apnea del sueño y otras funciones de salud auditiva para sus auriculares AirPods. También en febrero, Apple lanzó su primer estudio importante de salud en cinco años. Adicionalmente, estos dispositivos cuentan con notificaciones de ritmo cardíaco irregular, la app de ECG, detección de caídas, seguimiento del sueño, sensor de temperatura en la muñeca, la app Vitals, la app Ruido, la app Medicamentos y la app Mindfulness.

“Los equipos de Apple trabajan incansablemente para crear productos y servicios que empoderen a los usuarios con funciones de salud, bienestar y seguridad líderes en la industria, basadas en la ciencia y con la privacidad como prioridad, con muchas herramientas útiles que ayudan a los usuarios a llevar una vida más saludable”, agregó la empresa.

