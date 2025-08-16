El Real Madrid es el club de fútbol con mayor valor de marca y el mejor de Europa

El Real Madrid continúa solidificando su posición como una de las instituciones más grandes del deporte mundial. En un hito que refleja el impacto de su éxito deportivo, la última evaluación de la consultora Brand Finance ha revelado que el club español ha superado a sus rivales, incluyendo al Manchester City, para convertirse en la marca de fútbol más valiosa del planeta.

El valor de la marca del Madrid se ha disparado a un impresionante total de $1,900 millones de dólares, una cifra que subraya el poder de su legado y su capacidad para generar negocio a escala global.

Proyecto de la fundación de Kylian Mbappé “Inspired by KM”. Crédito: Adam Hunger | AP

Este logro no es una coincidencia, sino la consecuencia directa del desempeño del equipo en los últimos años. El Madrid ha mantenido un nivel de excelencia que lo diferencia de sus competidores, lo que se ve reflejado en su segundo gran reconocimiento.

El ranking de la UEFA y la sinergia del éxito

El informe de Brand Finance es solo una pieza del rompecabezas. El Real Madrid también ostenta el primer lugar en el ranking de la UEFA, la clasificación que mide el rendimiento de los clubes en las competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas.

La dominación del club en la Champions League, torneo que ha ganado de manera consistente, es el principal motor de esta clasificación.

La combinación de ambos rankings —ser el club más valioso financieramente y el mejor a nivel deportivo— crea una poderosa sinergia. El éxito en el campo, con victorias y títulos, amplifica el atractivo de la marca, lo que a su vez se traduce en patrocinios más lucrativos, más ventas de camisetas y una base de aficionados en constante crecimiento.

Este ciclo virtuoso permite al Real Madrid no solo atraer a los mejores talentos, sino también mantener su liderazgo en todos los frentes.

