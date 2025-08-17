Google Fotos incorpora nuevas funciones con IA para transformar imágenes y videos

Editar fotos ya no requiere aplicaciones externas ni conocimientos avanzados. Google Fotos acaba de integrar en su aplicación una serie de funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) que prometen cambiar la forma en que los usuarios transforman y recuerdan sus imágenes y videos.

Con estas innovaciones, disponibles tanto en Android como en iOS, basta con unos cuantos toques para borrar objetos no deseados, mejorar rostros borrosos o convertir una simple fotografía en una animación de estilo artístico. La compañía busca así acercar la edición avanzada a todo tipo de usuarios, sin importar su experiencia previa.

Una apuesta por la creatividad cotidiana

Desde su lanzamiento, Google Fotos se ha consolidado como un servicio clave para millones de personas en todo el mundo, al ofrecer almacenamiento seguro y organización automática de recuerdos visuales. Ahora, con la llegada de estas herramientas de edición inteligentes, la aplicación se fortalece como un espacio no solo para guardar imágenes, sino también para darles nueva vida.

La edición fotográfica, que antes implicaba procesos manuales y en muchos casos tediosos, se simplifica al máximo gracias a la IA. Google asegura que la idea es que cada usuario pueda explorar su creatividad sin invertir demasiado tiempo ni esfuerzo técnico.

Tres funciones destacadas

La nueva pestaña “Crear” es el punto de partida para acceder a las innovaciones. Allí se concentran las principales herramientas que impulsan esta renovada experiencia de edición:

Remix : quizá la más llamativa de todas. Permite transformar fotos con solo seleccionar un estilo o incluso mediante descripciones de texto. Entre las opciones disponibles están estilos artísticos como anime, cómic, boceto o animación 3D . De este modo, escenas cotidianas, retratos, paisajes o mascotas pueden adquirir un aspecto único y sorprendente.

: quizá la más llamativa de todas. o incluso mediante descripciones de texto. Entre las opciones disponibles están . De este modo, escenas cotidianas, retratos, paisajes o mascotas pueden adquirir un aspecto único y sorprendente. Foto a Video : pensada para dar dinamismo a las imágenes estáticas. Con esta herramienta, el usuario selecciona una fotografía y puede animarla en un clip de seis segundos, eligiendo entre modos como “Movimientos sutiles” o “Estoy con suerte” . En segundos, una foto se convierte en un pequeño video ideal para compartir en redes sociales.

: pensada para dar Con esta herramienta, el usuario selecciona una fotografía y puede animarla en un clip de seis segundos, eligiendo entre modos como . En segundos, una foto se convierte en un pequeño video ideal para compartir en redes sociales. Centro de edición intuitivo: la pestaña “Crear” también facilita descubrir nuevas funciones y explorar opciones avanzadas de manera sencilla. La experiencia está diseñada para que incluso quienes nunca han usado editores fotográficos puedan acceder a resultados sorprendentes.

Seguridad y participación del usuario

Además de la creatividad, Google ha puesto énfasis en la seguridad y control de calidad. Todas las funciones fueron sometidas a pruebas para detectar vulnerabilidades, y cada contenido generado incluye botones de aprobación o rechazo. Esto permite que los propios usuarios retroalimenten a la aplicación, ayudando a mejorar los resultados de la IA con el tiempo.

Un nuevo enfoque para recordar

Con estas actualizaciones, Google Fotos busca posicionarse no solo como un gestor de recuerdos, sino como una plataforma creativa donde cada fotografía o video puede reinventarse en cuestión de segundos. El objetivo es que los recuerdos no se queden solo en el almacenamiento digital, sino que se transformen en experiencias nuevas y compartibles.

La integración de la inteligencia artificial marca un paso más en la evolución de la aplicación, que sigue ampliando sus funciones para mantenerse como una de las herramientas más completas y accesibles para millones de usuarios en el mundo.